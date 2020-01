Veste tristă în showbiz. S-au despărţit după 9 ani de relaţie

Din momentul în care au fost pentru prima oară fotografiați în ipostaze tandre, Vanessa și Austin au fost de nedespărțiți. Asta până de curând, când fiecare a fost implicat în diverse proiecte, Vanessa a călătorit peste Ocean pentru filmările peliculei The Princess Switch 2, în timp ce Austin se crede că ar fi început filmările producției biografice despre viața lui Elvis Presley, peliculă regizată de Baz Luhrmann.

Presa confirma, în vara anului trecut, că actorul a fost selectat drept protagonistul peliculei, iar Vanessa nu-și mai încăpea în piele de bucurie pentru partenerul ei. „Suuunt atââââât de încântată. Nu mai am răbadare. Sunt atât de mândră de iubitul meu”, a scris actrița, în iulie, pe contul personal de Instagram. La vremea aceea, presa informa că filmările vor avea loc în Australia la începutul anului acesta.

„Îmi este greu să spun în cuvinte ce înseamnă acea fată pentru mine. Mă inspiră în fiecare zi și o iubesc din adâncul sufletului.”, spunea Austin, pentru E! News, în iulie, la premiera peliculei Once Upon a Time in Hollywood.

În timpul relației lor, Vanessa publica adesea fotografii cu ea și Austin în mediul online, însă, recent, actorul a lipsit din postările actriței. Ultima fotografie cu acesta de pe contul Vanessei a fost publicată în luna octombrie, în perioada Halloween-ului.

„Se împlinesc 8 ani anul acesta – Face Time, o comunicare bună, respect și încredere (n.r. ingredientele unei relații de succes). Patru luni a fost cea mai lungă perioadă de timp în care nu ne-am văzut.

Este groaznic. Începi să te urăști în momentul în care te tot repeți zicând «Mi-e dor de tine». Dar dacă este persoana potrivită, vei face tot posibilul să meargă.”, mărturisea Vanessa, în urmă cu ceva timp, pentru Cosmopolitan UK.