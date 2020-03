Veste tristă pentru fanii serialului "Tânăr şi neliniştit". Unul dintre actori a fost diagnosticat cu COVID-19

Actorul Greg Rikaar are 43 de ani şi joacă rolul lui Kevin Fisher, în serialul ”Tânăr și neliniștit”. El a aflat de acest lucru după ce, timp de 11 zile a avut febră mare și dificultăți de respirație, iar în urma testului a fost depistat pozitiv.

„Sunt un tânăr destul de sănătos, de 43 de ani, care nu fumează, nu bea mult, mănâncă bine și face exerciții fizice în mod regulat, iar aceasta a fost cea mai grea experiență din viața mea.

În urmă cu două săptămâni, toată lumea din casa mea a avut o tuse, iar fiul meu a venit acasă de la școală cu febră mare. Toți s-au recuperat, dar starea sănătății mele s-a deteriorat. M-am izolat de familia mea și sunt în carantină de sâmbătă, 14 martie. Am avut febră timp de 11 zile, am avut dificultăți de respirație și am fost diagnosticat cu pneumonie. Azi e prima zi în care nu mai am febră, dar mi s-a spus să mai rămân izolat încă 72 de ore, apoi mă muta înapoi cu familia mea”, a scris actorul pe paginile de socializare.

Greta Thunberg, activista adolescentă de mediu, suspectă de coronavirus

Greta Thunberg, activista adolescentă care pledează pentru protecția mediului, a dezvăluit într-o postare pe Instagram că s-a autoizolat, după ce s-a întors dintr-o călătorie în Europa Centrală, împreună cu tatăl ei, actorul suedez Svante Thunberg.

Tânăra spune că a manifestat simptome de infectare cu noul coronavirus, s-a simțit obosită, a avut frisoane, dureri de gât și a tușit. Potrivit mărturisilor sale, simptomele au fost mai ușoare decât la alte răceli, în timp ce tatăl ei a avut aceleași stări, dar mult mai intens.

