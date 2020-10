Veşti proaste pentru români. Ludovic Orban vrea să interzică nunţile: Voi propune sistarea evenimentelor private

"Voi propune sistarea evenimentelor private. Este clar că este principala sursa de infectare. Am văzut evenimente, nunți de 300 sau 350 de oameni, unde nu se respecta nicio regulă. Este esențial să respectăm regulile, masca, distanțarea. Din păcate, încă mai sunt oameni care nu respectă regulile.

Am văzut că sunt comitete judeţene de urgenţă care nu îşi fac treaba pe zona asta. E posibil să revenim la evenimente de 20 de persoane, să facă în familie nunţi, botezuri, etc.", a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban, după ce a ieşit din izolare: Dacă respecţi regulile, riscul este redus

La rândul lui, premierul recunoaşte că, deşi a respectat toate regulile, a fost de două ori în postura de contact al unei persoane infectate cu coronavirus.

"Mă gândesc să respect toate regulile de protejare a sănătăţii. Stiti foarte bine din activitatea mea că am avut un nivel de expunere foarte mare. Am avut contacte cu mii si mii de oameni. Dar iată că respectând regulile, chiar dacă am avut contact de două ori cu persoane infectate, nu am contactat boala. Dacă respecţi regulile, riscul este redus", a declarat Orban.

Ludovic Orban, despre bolnavii asimptomatici: 'Suntem în analiză dacă trebuie modificată legea!'





Premierul României, Ludovic Orban, susține că analizează schimbarea legii astfel încât cei care nu au simptome să poată fi evaluați acasă.

„Suntem în analiză dacă trebuie modificată legea. Crescând numărul de cazuri dacă toți cei care sunt infectați se duc la spital există un timp de așteptare. Ieri aveam 150 cu Covid-19 care încă nu puteau avea acces și trebuiau programate pentru evaluarea stării de sănătate. Pentru a permite spitalelor să primită cadrul legal cei care nu au simptome pot să li se facă evaluarea stării de sănătate acasă. Dacă n-au unde să se izoleze trebuie tratați în spital. Sunt foarte mulți în izolare la domiciliu, preferă acest caz", a spus premierul Ludovic Orban.

Rata de infectare cu coronavirus este de 2,52 în Bucureşti. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, depăşeşte pragul de 1,5 şi în alte 12 judeţe.

Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:

Alba – 2,26

Vâlcea -2,16

Iași – 1,97

Bacău – 1,89

Neamț – 1,86

Teleorman – 1,73

Sălaj – 1,79

Sibiu – 1,66

Caraș-Severin – 1,64

Cluj – 1,62

Brașov – 1,52

Timiș – 1,52