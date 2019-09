Viata amoroasa in cuplu: Cum sa-ti seduci sotul

Lucrurile pot merge in directia dorita insa pentru asta este nevoie de putin efort din partea ambilor parteneri. Iata cateva sfaturi numai bune pentru a trasnforma o casnicie subreda intr-un succes rasunator. Insa viata sexuala intr-un cuplu trebuie sa fie plina de neprevazut si, zi de zi, trebuie sa invatati sa va seduceti sotul.

Doamnelor nu trebuie sa stiti si sa aplicati cine stie ce formula complicata pentru a intra pentru totdeauna in gratiile sotului vostru. Nu trebuie decat sa fiti atente la ce-si doreste el si sa-i oferiti acel lucru. Uneori chiar pe nespusa masa mai ales ca toti oamenii iubesc surprizele placute.

Iata 3 sfaturi care sigur il vor da pe spate.

Limbajul propriu, care sa-l starneasca, contribuie la imbunatatirea vietii sexuale in cuplu

Creati-va propriul vostru limbaj pe care nimeni altcineva sa nu-l inteleaga. Spre exemplu anumite parti ale corpului vostru pot primi un nume de cod, iar cand sunteti in public ii puteti spune in timp ce il priviti complice in ochi: abia astept sa petrec putin timp cu Antonio mai tarziu. Poate parea caraghios, insa rasul este una dintre cele mai bune arme impotriva monotoniei dintr-o casnicie, in plus acesta este si scopul jocului: sa amuze si sa mearga mai departe.

