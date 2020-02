Victor Ciutacu, după moartea lui Decebal Traian Remeş: "Dosarul lui a fost o execuţie"

Victor Ciutacu a intrat în direct telefonic, pentru a comenta informaţia morţii fostului ministru al Agriculturii şi Finanţelor.

"Dumnezeu să-l ierte! Am avut o relaţie specială pentru că el era o persoană specială. L-am cunoscut când era ministrul Finanţelor, în guvernul PNL, oho. Am fost să-i iau un interviu, când eram la Adevărul, şi am plecat cu bugetul României printat, într-o cutie de pantofi.

A fost o execuţie clasică dosarul lui. Hotărârea judecătorească scrie că nu există probe că a luat bani, dar a fost condamnat pentru luare de mită. Iar tâmpenia aia cu caltaboşii e monumentala, in conditiile in care el avea o ferma de porci, sa te gandesti ca s-ar fi pretat la niste caltabosi si sunca", a declarat Victor Ciutacu.