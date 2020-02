Victor Ponta, atac dur la adresa lui Orban: "Trebuie să i se mai dea peste bot"

Liderul PRO România, Victor Ponta, l-a jignit pe Ludovic Orban în discursul pe care l-a susţinut la Parlament. Anterior, premierul îi reproşase că s-a operat în străinătate.

”Și-a căutat-o, și-a căutat-o. A avut o problemă cum m-am operat eu la genunchi. Nu trebuia să îi dau lui Orban explicații. Eu i-am răspuns într-un mod colorat, care știam că prinde la presă și nu m-am înșelat, ca să arăt că de marți seară, inclusiv, serviciile de dezalcoolizare se decontează din bani publici. Nu am spus de Ludovic Orban, dar el s-a simțit cu musca pe căciulă. Eu nu am zis: ”Tu, Ludovic!”. Asta numai medici pot să o spună. Despre domnul Orban am numai certitudini. În 30 de ani de când face politică a jignit de atâtea ori oamenii, a spus atâtea prostii și minciuni încât, uneori, trebuie să i se mai dea peste bot. A înțeles, nu mi-a mai pronunțat numele, după aceea. Atenție, a înțeles ce a primit! El e, în general, ascultător.

Victor Ponta, despre dosarul lui Ludovic Orban: Dumnezeu nu-i uită nici pe proşti, nici pe ticăloşi!