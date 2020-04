Victor Ponta, despre oamenii plecati la muncă în Germania: "Guvernul vinde aceşti oameni ca pe marfă. Orban să răspundă penal!"

Preşedintele Pro România a acuzat guvernul de subminarea economiei naţionale, prin trimiterea la muncă în străinătate a românilor, în timp ce în România lucrările agricole sunt blocate.

"Eu cred ca guvernul Romaniei isi bate joc de noi cu cinism, este raspandirea bolilor. Germania are 120.000 de persoane infectate si 2500 de persoane decedate, are mult mai multe cazuri decat Romania.

Au tratat mai bine decat Italia, dar tot au multe cazuri. Iar noi trimitem oamenii, ca in Romania nu se poate munci. E primavara, sunt firme care produc, sunt insamantarile de primavara. Guvernul Romaniei vinde acest oameni ca pe o marfa, este o masura pentru care ar trebui domnul Orban sa raspunda penal pentru raspandirea bolilor.

Care e vestea buna, ca acesti oameni scapa din Romania, de la domnul Vela. In Romania nu avem voie sa muncim si sa iesim pe strada, dar avem voie sa trimitem carne de tun in Germania.

Daca moare un singur roman trimis la munca in Germania, cine raspunde? Vad ca am gasit un liberal care e de acord cu mine, domnul Rares Bogdan. Mi se pare subminarea economiei nationale si mi se pare un act de tradare. Noi nu producem si o sa cumparam produsele sadite si recoltate de romanii nostri", a declarat Victor Ponta.

"Nu ai voie sa muncesti in Romania, ai voie in Germania. De doua saptamani tot cerem interdictia exporturilor pentru materii agricole, de busteni. Guvernul asta guverneaza pentru Romania sau pentru altii, in detrimentul Romaniei? Pentru mine raspunsul este foarte clar", a adăugat Ponta.

"Eu cred ca 1 mai ar trebui s-o sarbatorim prin munca. Pana atunci trebuie sa gasim in farmacii masti, spitalele sa testeze zeci de mii de oameni pe zi, sa ne pregatim de noua normalitate. Sa intelegem ca daca muncim in Romania suntem mult mai la adapost decat daca ne inghesuie in avioane", a mai spus Victor Ponta.

