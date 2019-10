Victor Ponta, ofertat de PSD în direct la România TV: "Trebuie formată o majoritate pe partea stângă". Ce a răspuns liderul pro România

Victor Ponta a anunţat miercuri că nu susţine Guvernul orban. "Dacă vor cei la PNL să facă război cu noi, îl facem și pe ăsta” a spus Victor Ponta, la România TV.

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a intervenit și i-a făcut o propunere lui Victor Ponta: ”E o propunere personală: eu zic că după alegerile prezidențiale trebuie formată o majoritate pe partea stângă, e părerea mea și cred că a multor colegi din PSD. După prezidențiale se vor întâmpla multe și stânga mai are ceva de spus în politică”.

”Vă împărtășesc opinia, dar cu o diferență” a spus Victor Ponta, care a continuat: ”eu cred că ne trebuie o perioadă serioasă, în comun, de opoziție, trebuie să dăm la o parte cei care au stricat social-democrația, trebuie promovați cei cu rezultate și competenți și, la un moment dat, când vom fi pregătiți, să intrăm într-o bătălie”. Liderul Pro România a recunoscut că ”bătălia între noi ne-a prins prost”.

Pro România, partidul condus de Victor Ponta, a devenit pionul care face jocurile în Parlament. Fără voturile lor, niciun bloc nu poate obține majoritate, iar forța partidului crește în Parlament. Stiripesurse.ro anunţă că vor mai trece trei parlamentari în echipa lui Victor Ponta până la votul de învestitură pentru guvernul Orban.

În prezent, Pro România are 3 senatori și 29 de deputați, iar după ce vor fi efectuate cele trei trasferuri partidul va avea 35 de parlamentari. Victor Ponta a anunțat că Pro România nu va vota guvernul Orban, iar ca urmare a acestei decizii sunt șanse destul de mici ca liberalii să-și treacă guvernul prin Parlament.

Victor Ponta, liderul Pro România, s-a întâlnit astăzi cu Ludovic Orban pentru o nouă rundă de negocieri în vedera votării noului Guvern. Victor Ponta a intervenit în direct la România TVunde a susținut că nu votează Guvernul Orban.

"Am fost consecvent pentru că ne dorim să fie un Guvern mai bun. Nu vom vota un Guvern al domnului Orban, dacă nu este un Guvern mai bun. Azi nu am aflat absolut nimic. Am primit o solicitare: vă rugăm să ne votați. Am spus că nu votăm pentru că noi suntem de centru-stânga și nu e normal să votăm un Guvern de dreapta mai ales că nu știi ce vrea să facă și din cine va fi format. A fost ca atunci când inviți o fată în oraș și nu vrea să iasă cu tine și dupaia te apuci să o înjuri pe la prieteni. Cam asta a făcut domnul Orban. (...) Nu susținem Guvernul Orban. Ce o să ne facă? O să ne bage în închisori? O să ne extermine? Cred că e corect să votăm doar ceea ce considerăm că e un Guvern bun", a precizat Victor Ponta la România TV.