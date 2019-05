Victor Ponta vrea să îi ia locul Liviu Dragnea: "Postul este liber"

"Postul este vacant. Nimeni nu mai are majoritate, PSD nu mai are majoritate. Președinte poate fi de la orice partid. Noi avem 21 de deputați, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim (n.r. ca PRO România să dea președintele Camerei Deputaților). Am discutat cu toată lumea. Eu sunt la al patrulea mandat de deputat și nu e cineva cu care să nu mă cunosc. Noul președinte trebuie să aducă o stare de normalitate. O să avem un candidat de la PRO România. Nu am discutat cu colegii mei dacă voi candida eu. O să discutăm miercuri. Dacă mi se va propune să candidez la șefia Camerei, o să mă gândesc, discut cu colegii mei și o să văd”, a spus Victor Ponta la România TV.

”E șocant să îl văd mergând la închisoare. E o lecție să vezi că cel mai puternic cade. Eu am mai trăit asta. E cel mai rău lucru. Nu suntem de acord să o schimbăm pe doamna Dăncilă cu domnul Orban. PNL și USR nu au voturile pe care le-au obținut la europarlamentare, au mai puțin decât e necesar la o moțiune de cenzură. Trebuie să punem în loc ceva mai bun. Sunt aproape imposibil de realizat alegeri anticipate.”, a spus Victor Ponta la România TV.