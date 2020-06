Ponta, despre prelungirea stării de alertă. "Oamenii nu mai rezistă psihic. Dacă vreţi să iasă în stradă ca în SUA, mai daţi stări"

În cadrul emisiunii "Punctul culminant", Victor Ponta a amintit că parlamentarii Pro România vor vota împotriva prelungirii stării de alertă.

"Cred că economic România nu mai rezistă. Faptul că am stat o lună în plus, ne costă 15 miliarde de euro. 15 miliarde de euro ne costă că am stat mai mult decât bulgarii.

Cred că oamenii nu mai rezistă psihic. Dacă vreţi să iasă oamenii în stradă ca în SUA, mai daţi nu ştiu câte stări din astea", a declarat Victor Ponta, la România TV.

Liderul Pro România a vorbit despre faptul că România se situează pe locul 57 în lume în topul celor mai sigure ţări din lume raportat la numărul de infecţii cu COVID-19.

"Forbes a publicat topul celor mai sigure ţări în pandemia COVID. Suntem pe locul 57. După ce ne-ai ţinut în case, ne-ai dat cele mai multe amenzi, cum suntem, domnule, pe locul 57?", a spus Victor Ponta.

"Germania care e pe locul 2 are mult mai multe cazuri decât România. Noi ar fi trebuit să testăm mult mai mult. De aia suntem pe locul 57 pentru că minţim. Este o bătaie de joc la adresa României", a adăugat fostul premier.