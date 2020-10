Victoraş Micula a furat informaţii secrete despre Codin Maticiuc. Cum a ajuns să aibă acces la baza de date a MAI

Victoras Micula, care ar fi, acum, internat la o clinica de dezintoxicare din Elvetia, a fost pus sub urmărire penală de Parchetul Bihor, alături de patru polițiști din Oradea, dupa ce le-a atras atenția unor polițiști că un rival de-al sau s-a urcat la volan băut. Polițiștii l-au prins în flagrant pe rival, iar la percheziționarea corporală a acestuia a participat și Victoraș Micula, îmbrăcat în polițist, cu cagulă pe față, potrivit datelor furnizate de Parchetului Tribunalului Bihor pentru Star Popular. Infractiunile, comise in martie 2018, nu s-au oprit aici.

Vlăduţa Lupău, reacţie după ce Victor Micula ar fi căutat-o în baza de date MAI

Tânărul a mers in sediul Politiei Municipiului Oradea ca la el acasa unde a accesat baza de date secreta a MAI, cu ajutorul agentului sef adjunct Camelia Ile. Aceasta i-a pus la dispozitie milionarului user-ul si parola bazei de date si chiar i-ar fi facut instructajul cu privire la modul de cautare al persoanelor de care era interesat. Dupa ce a analizat datele personale ale membrilor propriei familii, Victoras Micula a fost interesat si de fișa lui Codin Maticiuc.

O luna mai tarziu, in aceleasi imprejurari, Victoras Micula s-a prezentat din nou la sectia de politie si a accesat datele personale ale cantaretei Vladuta Lupau dar si a membrilor familiei acesteia.

Ilegalitatile comise de Victoras Micula ar fi fost descoperite de anchetatori in urma unor interceptari telefonice in care acesta le povestea prietenilor despre grozaviile sale, conform surselor Star Popular. Aceleasi surse mai precizeaza ca milionarul ar fi, in momentul de fata, internat intr-o clinica de dezintoxicare din Elvetia.