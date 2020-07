Violeta Alexandru: Vom avea o creştere a pensiilor. Cel mai probabil de la 1 septembrie

”Prin caledar inseamnă o abrodare responsabilă pe care Guvernul o are. Am lucrat în fiecare zi ca să încercăm să sprijinim economia, agenții economici, pe angajați. Nu a fost o perioadă ușoară, am încercat tot ce este posibil pentru a ajuta economia. Dacă prin calendar înțelegem o evaluare, colegii de la Minister termină evaluarea primelor șase luni ale anului. ” , a declarat Violeta Alexandru.

”Mă îngrijorez cu privire la respectarea protecției angajaților” , a menționat Violeta Alexandru.

”Vom avea o creștere a pensiilor, nu ma eschivez. Nu îmi place să speculez, se fac toate eforturile în echipa ministerul Finanțelor. Intenția noastră nu este să păcălim pe nimeni, vom pune cifrele pe masă. Ne dorim o creștere, suntem responsabili pentru acest an și pentru anii care vor veni.” , a continuat ministrul.

”Va fi o creștere, mai sunt câteva zile de analize finale, de rafinerii. În momentul acela vom avea o proiecție asupra cifrelor pe care le vom avea. Urmează o perioadă în care va fi rectificarea bugetară, cel mai probabil de la 1 septembrie va fi o creștere” , a continuat aceasta.

Ministrul Muncii a ținut să mulțumească pensionarilor pentru răbdarea pe care au avut-o în ultimul timp, în contextul crizei provocate de pandemia de coronavirus.