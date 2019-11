Viorel Cataramă, dezvaluiri de ultimă oră despre filmul cu "Luiza"

Omul de afaceri Viorel Cataramă a dezvăluit că filmarea cu fata din Italia care ar fi fost prezentată de investigatorii din Italia ca fiind Luiza Melencu a ajuns în posesia sa la mijlocul lunii octombrie. "În urma unor analize a reieşit că fata din imagini nu e Luiza. Am convenit ca nu are sens sa dam si sa producem o astfel de emotie. Investigatorii l-au contactat apoi pe cumpanasu si au mai mers in Italia. Nu au facut nimic si atunci Cumpanasu a folosit capturi din acest film ca sa-si bata joc si sa faca un circ teribil spunand ca a gasit-o pe Luiza. Un teatru ieftin a unui impostor care si-a batut joc de o familie. Chiar oligofren dacă eşti iti dai seama ca nu e Luiza", a subliniat Viorel Cataramă.

Bunicul Luizei Melencu a mărturisit că nu ştie ce a avut in gand domnul Cumpanasu. "Am avut o dezamagire totala dupa ce ne-am dat seama ca nu era luiza. Daca mai am parte de momente de astea ma duc in pamant".

Monica Melencu a intrat la România TV şi a subliniat că domnul Cataramă nu le-a oferit niciun ban. Mama Luizei a ţinut să facă această precizare după ce pe reţelele de socializare a fost acuzată de acest lucru.