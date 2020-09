Viorel Lis, în stare gravă. Oana Lis: "Viorel are probleme de articulare a cuvintelor. Nu a apărut la tv pentru că nu poate vorbi mult"

Oana a dezvăluit faptul că fostul edil a suferit mai multe atacuri cerebrale, ultimul având loc în 2019. În urma acestui ultim atac, Viorel a rămas cu sechele grave: nu mai poate să vorbească acum cursiv pentru că articulează greu cuvintele şi obosește repede. Acesta este şi motivul pentru care Viorel Lis nu o mai însoțește la emisiunile televizate.

„Lucrurile au venit progresiv. A avut mici atacuri cerebrale de-a lungul timpului. Ultimul a fost acum cam un an de zile. Au rămas anumite urmări. Viorel nu a mai apărut la televizor cam de un an de zile, pentru că nu poate să vorbească foarte mult timp. După mult timp are anumite probleme de articulare a cuvintelor, obosește”, a spus Oana Lis în emisiunea lui Măruţă.

Oana a adăugat că Viorel nu a vrut să se interneze în spital de teama coronavirusului. Fostul edil se tratează, totuşi, în clinicile private, dar chiar şi aşa perioada actuală este una foarte grea pentru el.

„Nu a mai putut să se interneze la spital. Ne-a fost teamă din cauza COVID-ului. Mergem la particular, dar și aici cu grijă. E o perioadă foarte grea. (...) Eu am închiriat cabinetul de psiholog, avem clienți online”, a adăugat Oana Lis în cadrul emisiunii La Măruţă.