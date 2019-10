Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă a jucat tenis de masă în studioul TVR 1 cu realizatorul Ionuţ Cristache VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă s-a dat în spectacol, miercuri, în direct, la TVR 1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, România9. Viorica Dăncilă a fost provocată la câteva schimburi de mingi cu paletele de ping-pong. Viorica Dăncilă, despre suspendarea lui Klaus Iohannis "Joc împreună cu soțul meu, cu fiul meu. Am masă acasă, mă relaxez. Joc din generală. În ultima perioadă nu am avut timp, dar jucam la sfârșit de săptămână. Am prieteni care joacă tenis, dar joc pentru relaxare. Nu puteam să vă bat la dumneavoastră acasă", a declarat Viorica Dăncilă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay