Viorica Dăncilă cere anchetă de la toate ministerele implicate în adopţia cu scandal

Premierul Viorica Dăncilă a reacționat și a spus că a cerut o anchetă de la două ministere. Dăncilă le cere politicienilor să nu transforme în miză politică acest caz.

"Nu trebuie să ne jucăm cu sentimentele unui copil. Eu am adoptat un copil. Să nu facă o miză politică din sentimentele unui copil. Eu am trecut prin acest lucru. Nu e drept să acționăm politic și să avem argumente politice. Am discutat cu ministrul de Interne, cu cel al Muncii, mi-au spus că voi aveam toate detaliile pe masă, luni. Am cerut seriozitate. Am văzut că se încearcă să se arunce vina oe unii. Ar trebui să ne gândim că suntem părinți.

Imagini cu un puternic impact emoţional. O fetiţă de opt ani, luată cu mascaţii din casa familiei de plasament VIDEO

Noi nu putem interveni în justiție. Tot ceea ce se va putea face la nivel guvernamental, le vom face. Pe mine mă interesează fetița, vorbesc din punct de vedere uman, nu ca premier.", a spus Viorica Dăncilă.