Viorica Dăncilă, declaraţie surprinzătoare: Eu mi-aş dori să plec cât mai repede de la Palatul Victoria

Dăncilă a ţinut să precizeze că îşi doreşte ce este mai bine pentru români şi, de aceea, nu ar fi putut lua niciodată vreo măsură împotriva lor.

"Eu mi-aş dori să plec cât mai repede de la Palatul Victoria, pentru că este un guvern interimar. Îmi doresc stabilitate pentru această ţară. Îmi doresc ca românii să aibă siguranţa zilei de mâine, îmi doresc să nu se mai vadă din exteriorul graniţelor ţării aceste lucruri, dar, cum am declarat în mai multe rânduri, nu este vorba de a înlocui o persoană cu alta sau un guvern cu altul. Important este programul de guvernare. Nu este vorba să facă pe placul meu, dar eu nu pot să girez măsuri împotriva românilor. Eu nu am luat niciodată o măsură împotriva românilor şi mă pot uita în ochii românilor fără să îmi fie ruşine, pentru că niciodată nu am acţionat împotriva lor. Dacă aş gira acest program de guvernare, nu mă refer la persoane, aş fi parte a măsurilor luate împotriva lor şi acest lucru nu pot să îl fac", a subliniat preşedintele PSD.

Lunea viitoare, va avea loc în Parlament votul de învestire a Guvernului PNL. Până atunci, marți și miercuri, miniștrii vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

