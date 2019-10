Viorica Dăncilă se luptă cu clonele, vrea să câştige în instanţă mai multe site-uri create cu numele său

Viorica Dancila si Partidul Social Democrat cer judecatorilor sa anuleze contractele de inregistrare a domeniilor de Internet vioricadancila.ro, dancilaviorica.ro si dancila.ro, iar aceste domenii sa fie transferate pe numele premierului, "spre exclusiva detinere si folosire".



Ce solicită premierul

- Nulitatea contractelor de inregistrare si folosire a domeniilor de Internet vioricadancila.ro, dancilaviorica.ro si dancila.ro de catre persoanele care le detin in acest moment si interzicerea folosirii numelui Viorica Dancila de catre Romarg si ICI Bucuresti;



- Obligarea Romarg SRL sa transfere Vioricai Dancila spre exclusiva detinere si folosire a celor trei domenii, "dar si a altor domenii ce au in componenta numele meu";



- Obligarea celor doua parti la plata cheltuielilor de judecata.



Potrivit cererii de chemare in judecata, Dancila ar fi aflat din presa despre faptul ca unele site-uri sau domenii folosesc numele sau.



"Subsemnata in calitate de titulara de drept a numelui de Vasilica-Viorica Dancila, dobandit pe cale naturala in mod legal, cunoscuta publicului larg si doar prin forma prescurtata de Viorica Dancila, atat pe plan national, cat si pe plan international, invederez faptul ca inregistrarea in spatiul virtual, pe Internet, a unor domenii, site-uri cu numele meu, astfel cum au fost ele indicate in petitul actiunii, de catre unele persoane fizice, fara ca acestea sa aiba acceptul meu, constituie o forma ilicita de utilizare abuziva a numelui meu", sustine Dancila, in cererea de chemare in judecata, citată de ziare.com.



In acest moment, cele trei site-uri sunt blocate sau suspendate. Premierul sustine ca ele au fost create pentru a-i denigra imaginea sa si a PSD, dar si pentru a crea confuzie.