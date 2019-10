Viorica Dăncilă: PSD nu va participa la votul pentru învestirea Guvernului Orban. Cei care votează vor fi excluşi din partid

"Dacă noi am participa la vot şi am vota guvernul, înseamnă că am fi de acord cu măsurile din programul de guvernare şi am fi parte a măsurilor pe care le iau împotriva românilor. Partidul Social Democrat nu va participa la vot", a explicat Viorica Dăncilă la România TV.

"Eu nu pot să accept niste măsuri împotriva bunicilor şi părinţilor noştri, a salariaţilor sau a fermierilor", a completat fostul premier.

Viorica Dăncilă susţine că cei care vor participa la votul de lunea viitoare din Parlemant vor fi daţi afară din partid. Premierul demis a mai spus că această măsură îl va viza şi pe Paul Stănescu în cazul în care acesta va participa la vot.

"Dacă va participa la acest vot, va fi exclus din partid. Categoric va fi dat afară din partid. El a spus că va respecta decizia partidului. A venit cu o declarație care nu reprezintă poziția PSD și a creat confuzie. E o voce singulară. Am văzut ce a fost la moțiune, au fost oameni care au trădat", a explicat Dăncilă.

Preşedintele PSD a criticat programul de guvernare al PNL.

"Mi se pare un program nefundamentat, care nu aduce nimic pozitiv, un program care trebuia sa ia ce era bun", a mai spus Dăncilă.

Pe 10 octombrie 2019, Guvernul condus de Viorica Dăncilă a fost demis prin moţiune de cenzură. La scurt timp, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost propus de Klaus Iohannis pentru funcţia de prim-ministru. Lunea viitoare, va avea loc în Parlament votul de învestire a Guvernului PNL. Până atunci, marți și miercuri, miniștrii vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Ludovic Orban a declarat luni că prin acordurile încheiate cu grupul minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE se va asigura învestirea Guvernului său. Liderul PNL a susţinut că a fost depăşită cifra de 233 de parlamentari care vor vota pentru învestirea Guvernului.

Ludovic Orban: Vor fi minimum 233 de voturi. Am obţinut sprijinul minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE