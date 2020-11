Virgil Ianţu, apel către oameni, la o lună după ce a fost infectat cu Covid-19: "E nevoie mare, aşa că vă rog, nu staţi pe gânduri"

"Daca e sa alegeti sa faceti cea mai mica fapta buna, fara efort mare ci doar cateva ore libere, atunci va rog sa faceti un drum sa donati sange sau plasma, in cazul in care ati fost pozitivi. Cu o donatie de plasma puteti salva trei vieti. Iar cei cu grupa de sange rara, cum se pare ca am eu, RH Negativ, cu atat mai mult. E nevoie mare si de una si de alta, asa ca va rog, nu stati pe ganduri. #eudonez #doneaza #salveazavieti", a scris Virgil Ianţu pe reţelele de socializare.