Visuri la cheie 16 septembrie 2020 LIVE VIDEO PRO TV. Povestea impresionantă a orfanilor din Ciofliceni

Visuri la cheie 16 septembrie 2020 LIVE VIDEO PRO TV. Un nou vis este pe cale să devină realitate, miercuri, de la 20:30. Echipa Visuri la cheie va ajunge în Ciofliceni, unde va cunoaște povestea a doi copii părăsiți de mama lor.

Visuri la cheie

"Nu stă fără mine. Eu fac teme cu el, eu îl îmbrac, eu îl spăl.. tot, tot”, va spune Cristina, sora care a devenit și mamă pentru frățiorul ei de doar 8 ani.

După plecarea celei care le-a dat viață, cei doi copii au rămas cu tatăl lor, însă, Cristina este cea care are grijă de familie, maturizându-se mult prea devreme: „Măcar el să se dezvolte ca un copil normal, nu să trăiască cu trauma că l-a părăsit mama lui și l-a lăsat singur. Am încercat cât am putut eu de mult să fiu lângă el și să crească frumos”, va povesti, printre lacrimi, fata.

Dragoș a observat că viața s-a derulat prea repede pentru Cristina și îi va face o surpriză. Pe lângă plecarea în vacanță, adolescenta va petrece o zi alături de o persoană dragă ei. Despre cine este vorba, aflăm miercuri.

Visuri la cheie 16 septembrie 2020 LIVE VIDEO PRO TV. Tensiuni pe șantier

Pe Dragoș Bucur și arhitecți îi așteaptă o ediție cu multe provocări și promisiuni pe care vor să le îndeplinească. Proiectele lor speciale sunt diferite față de ce am văzut până acum: Valentin Ionașcu va dori să termine o troiță, începută de tatăl copiilor, iar Cristina Joia se va ocupa de un adăpost pentru animale. Cum se vor desfășura lucrurile pentru Alina Vîlcu, aflăm miercuri, de la 20:30.

O ediție cu multe lucruri de rezolvat, dar emoționantă, o adolescentă mereu cu lacrimi în ochi și o relație frate-soră trecută la un alt nivel ne așteaptă miercuri, de la 20:30, la Visuri la cheie.