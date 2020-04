Vitamina de la care poate porni crearea vaccinului împotriva coronavirusului

Potrivit Daily Mail, cercetatorii spanioli studiaza efectele pozitive pe care le poate avea vitamina D in cazul tratamentului aplicat in infectia cu noul coronavirus. Studiul inceput de 10 zile, consta in analizarea efectelor vitaminei D asupra infectiei cu noul coronavirus.

De asemenea, medicii au declarat ca vitamina D este foarte utila pentru intarirea sistemului imunitar, din acest motiv aceasta este analizata pentru a ajuta organismul si lupta cu alte infectii de natura respiratorie.

Vitamina D, nutrient ce poate fi obtinut pe cale naturala prin expunerea la soare, este considerata drept un posibil tratament si in cazul tuberculozei, iar in prezent se studiaza si eficienta pe care o poate avea in cazul unor probleme autoimune.

Exista dovezi, care au demonstart eficienta utilizarii vitaminei D. O spun specialistii irlandezi de la Trinity Colleg Dublin, care au aratat ca adultii care au luat vitamina D ca supliment au dezvoltat cu 50% mai putine infectii respiratorii decat persoanele care nu au folosit vitamina.

"Daca ai deficinete de vitamina D, esti de trei sau patru ori mai expus sa racesti.", a spus Dr. Jenna Macciochi, de la Universtiatea Sussex, relateaza Daily Mail.