Viviana Sposub a izbucnit în plâns, după ce Mihaela Rădulescu a făcut-o PRAF: "Nu vreau să te mai aud plângând, nu ai ce să cauţi aici"

Deși colegii de echipă nu i-au reproșat nimic, venirea Mihaelei Rădulescu în Fermă a schimbat radical situația. Aflând că Viviana a dormit câteva ore, iar Bogdan a muncit în locul ei, Mihaela nu a fost deloc mulțumită și a criticat-o aspru pe Viviana, chiar dacă aceasta a încercat să explice că are dureri și că a vrut doar să se odihnească.

"Aş vrea, doar ca atunci când este o situaţie medicală şi trebuie să trimitem doctorul, să avem o scuză că nu putem să facem nişte lucruri, în celelalte situaţii, aş vrea ca şi noi femeile să facem tot ce trebuie, indiferent de ziua aia din lună. La duel, când erai în aceeaşi situaţie de care ştiam, m-am bucurat să te văd luptând şi câştigând un duel de forţă, de efort fizic fenomenal. Ce voiam eu să îţi transmit, femeie fiind, că trebuie să faci un efort şi să nu foloseşti alintătura pe post de de scuză", a spus Mihaela Rădulescu.

"Am nişte dureri insuportabile, cu care mă confrunt în fiecare lună, şi cu toate astea, azi am continuat să trag de mine şi să fac cât am putut. Chestia asta chiar este o problemă medicală", a replicat Viviana, la care Mihaela a continuat: "Ai nevoie de medic?".

Viviana: "Nu am nevoie de medic."

Mihaela: "Atunci nu ai o problemă. Eu îţi spun că, de azi înainte, nu vreau să te mai aud plângând, ok? Altfel, îţi spuneam de la început, <>, eu nu o să-ţi dau ţie trei zile libere sau să te las să dormi în timpul zilei că eşti pe stop".

Viviana: "Atunci îmi cer iertare, nu o să se mai întâmple".

George Burcea şi Viviana Sposub, cel mai nou cuplu?

Noul sezon Ferma, de la Pro TV, va debuta pe micul ecran marţi, 8 septembrie. Imaginile din promo-ul show-ului au lăsat fără cuvinte pe fani, după ce George Burcea se sărută pătimaş cu Viviana Sposub. Rămâne de văzut dacă cei doi s-au îndrăgostit şi formează un cuplu.

Emisiunea prezentată de Mihaela Rădulescu se lansează peste o zi, dar fanii deja sunt în alertă legat de cel mai nou cuplu din showbiz. Pe lista participanților din acest an se numără și George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, dar şi Viviana Sposub, asistenta de la Vorbește Lumea.

Sărutul dintre George Burcea și Viviana Sposub ar putea fi unul ce prevestește o nouă relație. Însă, nu se știe dacă totul face parte dintr-o provocare, sau lucrurile vor lua o nouă întorsătură.