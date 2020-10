Vlăduţa Lupău, acuzată că a primit bani ca să spună că are COVID-19. "Şi eu am zis: nu cred în virus, e vrăjeală!"

Vlăduța Lupău a scris, pe Instagram, că este dezamăgită de reacția unora dintre fani cu privire la diagnosticul pe care l-a primit.

"Nu eram convinsă că vreau să fac publică chestia asta, dar mi-am asumat și am zis să anunț comunitatea mea. Însă, când văd reacția unora... îmi vine să o iau razna... nu-mi vine să cred. Și comentarii răutăcioase, să ziceți cu cât am fost plătită ca să zic chestia asta.

Oameni buni, cred că nu ar exista bani pe care ar putea să mi-i ofere cineva ca să fac o reclamă de genul ăsta sau să zic așa ceva. Nici eu, poate până în clipa asta, când am văzut pe buletinul de analize că am ieșit pozitivă, poate nu am crezut în acest virus.

Sau nu am crezut atât de tare în el, mai ales că toată vara am cântat și am întâlnit sute sau poate mii de oameni. N-am crezut deloc în el.

Pot să spun acum că, pentru mine, este ca o răceală mai gravă. Sunt foarte supărată pe voi, cei care ați scris răutăți. Voi, să îmi scrieți mie... "Cu cât te-a plătit nu știu cine?". Da, poate și eu, când am văzut la alte persoane publice că au postat, am zis: "Nu cred, e vrăjeală!". Nu, nu e vrăjeală. Însă sunt foarte supărată pe comentariile voastre răutăcioase.

Nu caut faimă, cred că am suficientă și o am prin muncă. Sunt foarte dezamăgită. Ați reușit să mă enervați, dar vă doresc sănătate multă. Cu siguranță o să treacă pe la toți virusul ăsta... Poate o să spuneți că și nasul înfundat mi l-am pus prin filtru", a scris Vlăduța Lupău.