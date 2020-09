Vloggerul Colo face dezvăluiri din noaptea arestului: "Am stat cu un traficant de droguri. S-au întâmplat mai multe lucruri nasoale"

După o perioadă de două luni în care nu a apărut în mediul online şi a avut timp să se gândească la faptele din ultima perioadă. Revenirea lui a fost anunţată, aşa cum şi-a obişnuit comunitatea, printr-un video postat pe canalul său principal de Youtube.

"Voi încerca de acum în colo să fiu mai atent pentru că trecutul clar nu mi-l pot schimba. Eu sunt conştient de contentul pe care îl am, că este un content toxic", susţine Colo.

Materialul video este un podcast în care el răspunde la mai multe întrebări printre care şi la ce părere are despre platforma pe care activează, respectiv platforma Youtube.

"Platforma asta e foarte rea. Pe copilul meu nu l-aş lăsa să se apuce de Youtube dacă nu ar avea minim 14 ani. Pe platforma asta este foarte multă ură, foarte mult hate, foarte multe lucruri la care eu am fost supus în cazul ăsta şi dacă nu eram aşa tare psihic şi dacă nu avea alături toată familia şi toţi prietenii puteam să clachez. Nu ştiu dacă o să trec, nu ştiu nici dacă am trecut peste toată treaba asta pentru că au fost nişte momente groaznice în care nu am crezut că o să ajung vreodată. La momentul ala eu nu am avut nici o amendă în viaţa mea şi nici nu ştiam ce e ală un procuror până am fost în faţa lui. Pentru mine a fost un moment destul de nasol în viaţa mea", a declarat Alexandru Bălan.

De asemena, fanii au vrut să ştie dacă vloggerul lor preferat va mai continua să creeze content. "Încerc să mă schimb, încerc să aduc aceeaşi energie pozitivă adică nu o să mă schimb foarte mult, nu o să zică nimeni că nu mai pot spune o p***ă, o p**ă. Limbajul meu este specific și nu este cu răutate, dar o să încerc să fiu mai cenzurat și mai atent la ceea ce spun pentru că aparent deranjează. Acum dacă s-au schimbat lucrurile cu canalul de Youtube, mă gândesc să mă orientez spre alte chestii. De asta mi-am făcut şi un alt canal de Youtube, ca să păstrez chestia asta, ca să pot să-mi activez monetizarea şi să mai fac nişte bani din asta. Nu am vrut să jignesc pe nimeni. Îmi pare rău pentru chestia asta, să periclitez imaginea cuiva, nu am avut nici cea mai mică intenţie de a face chesti asta", spune Colo.

Colo a răspuns și a întrebarea prietenilor lui despre cum a fost în arestul de 24 de ore și care au fost gândurile lui. "Nu am visat în viaţa mea că ajung acolo. Pentru mine a fost teribil. Sunt obişnuit cu anumite condiţii de viaţă şi să ajungi într-un subsol cu gândaci, cu păianjeni, cu tot ce trebuie. Într-adevăr ai aer condiţionat, un pat, ai televizor adică demn de 2020. Ai chiar şi toaletă, poţi să-ţi faci şi un duş, nişte lucruri pe care dacă le auzi sună bine, dar un aer condiţionat pe care dacă îl aprinzi iese fum din el şi un pat care dacă stai pe el intră fiarele alea în tine. Şi să mai stai şi cu un alt delicvent ca să zic aşa, în cazul meu a fost un traficant de droguri. A fost cuminte că la câţi nervi aveam nu ştiu ce se putea întâmpla.

Ce gânduri m-au măcinat? În primul rând ideea că nu am făcut nimic. Am spus două vorbe, proaste într-adevăr, două vorbe nepotrivite, scoase dintr-un context de acum doi ani şi nu mă aşteptam niciodată că o să mă ia cineva în serios în primul rând. Mă gândeam dacă eu chiar merit să fiu acolo. Nu vreau să spun mai multe lucruri care s-au întâmplat acolo, pentru că s-au întâmplat mult mai multe lucruri nasoale şi nu vreau să vorbesc despre chestia asta şi nu o să vorbesc niciodată pentru că nu vreau să fac rău nimănui, nu vreau să atac focul cu foc", a spus vloggerul.

În legătură cu televiziunile care au comentat subiectul "Colo" în toată această perioadă, vloggerul a povestit câteva pasage care s-au întâmplat. Acesta a repetat de câteva ori că mama lui a leşinat în timp ce era la telefon cu el şi în acel moment a apărut la televizor o burtieră care spunea să va lua 12 ani de închisoare.

"Presa nu a ştiut care a fost sentinţa mea. Au spus că am dosar penal pentru instigare la viol, când eu am dosar penal pentru instigare publică. Adică nu are nici cea mai mică legătură cu ce s-a întâmplat. Mi se pare de c***t cum au reacţionat toate televizoiunile. M-au chemat să vorbesc, ei vor doar să câştige bani.

Pentru mama a fost o chestie care a afectat-o foarte mult. A leşinat chiar de două ori. În cele două luni nu am avut starea necesară să filmez. M-am simţit foarte prost, mai ales când am fost la ziua de naştere a prietenului meu, atunci când toată lumea făcea poze şi eu nu trebuia să apar pentrub că aveam interdicţie. Devenise un stres. Să mă duc în fiecare marţi şi joi să merg la controlul judiciar. Nu mă simţeam confortabil, mai ale scă existau şanse să fiu filmat pe stradă când merg să iau pâine", a povestit Alexandru.

"Am pledat vinovat să scap"

Vloggerul Colo a precizat în videoclipul postat pe Youtube că a pledat vinovat pentru a scăpa. "Dacă nu pledam vinovat nu cred că scăpam nici în câţiva ani de zile. Aşa este birocraţia la noi în România. Nu ştiu dacă voi ştiţi dar am semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei indiferent că sunt sau nu sunt vinovat, chiar dacă eu ştiu că nu sunt vinova", susţine Colo.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de Alexandru Bălan, cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni de instigare publică.

Poliţia Capitalei a deschis o anchetă după ce vlogger-ul Alexandru Bălan, cunoscut în spaţiul online sub numele de Colo, a instigat la violarea minorelor, după ce a povestit o experienţă personală pe care a avut-o cu o fată de 16 ani.

Vloggerul Alexandru Bălan "Colo" nu a avut voie să posteze nimic în mediul online şi nici să facă vlogging. Colo va fi cercetat în stare de libertate pentru că mesajul său este considerat unul extrem de periculos. Acesta este urmărit pe YouTube de peste 850 de mii de persoane, majoritatea copii. El și-a cerut scuze pentru postările sale.