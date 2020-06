Tânăra care a depus plângere împotriva lui Colo, ameninţată cu moartea. "Unul dintre ei mi-a zis că dacă mă prinde, mă violează"

Tânăra susţine că este supusă unui val de ameninţări primite prin intermediul reţelelor de socializare, după ce a sesizat autorităţile cu privire la declaraţiile făcute de vloggerul Alexandru Bălan, cunoscut drept "Colo"

"Pe 1 iunie am redactat plângerea penală împotriva lui Alexandru Bălan, după ce am vorbit cu colegele mele de la Centrul Filia. Ulterior, am trimis plângerea către procurori, poliţia s-a autosesizat şi am făcut o postare pe Facebook în care urmeează să se facă dreptate în instanţă.

Atunci au apărut ameninţările, mi-au scris comentarii şi pe Instagram şi pe Facebook, m-au sunat noaptea, chiar au postat story-uri despre mine", a precizat tânăra care a dorit să-şi păstreze anonimatul, conform Mediafax.

După ce Alexandru Bălan a fost reţinut, înjurăturile şi jignirile s-au transformat în ameninţări cu moartea.

"Unul dintre ei mi-a scris că dacă mă prinde, mă violează. Altul mi-a zis că mă calcă cu maşina dacă nu îmi retrag plângerea. Am strâns toate aceste ameninţări şi am fost la Poliţie", a precizat fata, pentru sursa citată.

Mesaj de solidaritate, semnat de un număr impresionant de profesori

Membră a Centrului Filia şi studentă în anul III la Ştiinţe Politice, în cadrul SNSPA, tânăra a primit sprijin şi din partea profesorilor din cadrul universităţii, care au semnat un mesaj de solidaritate şi s-au declarat împotriva intoleranţei, misoginismului şi instigării la ură şi violenţă.

Alături de ei, şi alţi academicieni, cercetători, activişti şi studenţi şi-au exprimat solidaritatea.

„În ultimele zile. studenta în anul III la Facultatea de Ştiinţe Politice (FSP-SNSPA), a fost supusă unor atacuri şi ameninţări online virulente şi violente, ca urmare a reacţiei sale faţă de declaraţiile inacceptabile ale unui anumit vlogger.

Valorile pe care tânăra le-a expus, alături de organizaţiile pe care le reprezintă (Centrul Filia şi Sens Pozitiv), atunci când a solicitat sancţionarea vloggerului care a incitat la viol şi ură sunt valori împărtăşite de comunitatea academică FSP, din care face parte: respingerea fără echivoc a intoleranţei, a misoginismului şi instigării la ură şi violenţă.

În calitate de cadre didactice şi oameni, respingem astfel de manifestări şi ne exprimăm solidaritatea noastră şi valorile pentru care a ales să lupte în spaţiul public.

