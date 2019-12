What's UP, sub control judiciar după ce şi-a bătut iubita şi a agresat trei poliţişti

Cântăreţul What's UP a fost pus sub control judiciar, după ce şi-a bătut fosta iubita. Tânăra a sunat de urgenţă la 112. Un echipaj de Poliţie a ajuns în scurt timp la locuinţa fetei. În momentul în care oamenii legii au descins în casa fetei, cântăreţul What s UP a devenit agresit şi cu aceştia, potrivit România TV. După ce au reuşit să-l încătuşeze, What's UP a fost dus la Poliţie.