X FACTOR 2020. "Girl power" anunţă Loredana şi Delia în noul sezon

X FACTOR 2020. Delia și Loredana, la pupitrul X Factor, la 20 de ani de la prima colaborare. Al nouălea sezon va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1.

CHEFI LA CUŢITE 2020: Bunica Alexandrina i-a cucerit pe bucătari cu o ciorbă delicioasă. Ce jurat a luat amuleta

Cele două jurate X Factor au amintiri comune care datează încă din anul 2000, adică de la începutul carierei Deliei. "Cu Delia am colaborat chiar la începuturile ei, am descoperit-o și i-am scris primul cântec, dar de atunci și până acum doar sporadic ne-am revăzut. A fost un proiect pentru un brand foarte cunoscut la vremea respectivă, care încă există, și a fost un spot care a fost foarte difuzat timp de o lună, în fiecare zi, la aceeași oră, iar asta se întâmpla chiar cu o lună înainte de difuzarea primului videoclip N&D", își amintește Loredana.

Videoclipul a fost realizat pentru promovarea campaniei "Un calculator, o șansă în plus în viitor", inițiată în anul 2000. Programul își propunea să doteze gratuit cu calculatoare cât mai multe școli din România care aveau și laboratoare de informatică.

Iar dacă până acum a fost singura prezență feminină de la pupitrul juraților X Factor, Delia a văzut imediat un avantaj în sosirea Loredanei. "Cred că vom fi pe girl power, mereu am spus că la noi la masă este o singură femeie într-o bătălie a bărbaților și e nevoie de forțe zdravene, iar unde-s două, puterea crește!", a spus Delia.

Sezonul X Factor cu numărul nouă va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, și aduce nu doar muzică de neoprit, ci și multe reguli noi, pe care concurenții sunt pe cale să le descopere. Două nume noi, Loredana Groza și Florin Ristei își vor ocupa locurile la masa juraților alături de Delia și Ștefan Bănică, iar Răzvan Simion și Dani Oțil revin în calitate de prezentatori pe scena X Factor. Totodată, în timp ce Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu, în cadrul unei producții care va fi difuzată exclusiv online.

Cum s-au pregătit jurații pentru noul sezon

X Factor România 2020 vine cu o serie de schimbări generate de pandemia de coronavirus, dar și pe plan organizațional. Masa juriului a suferit modificări, iar Carla's Dream și Horia Brenciu au fost înlocuiți cu Loredana Groza și Florin Ristei. Fanii au fost în exataz când au aflat vestea și sunt nerăbdători să-i vadă pe noii membri ai juriului de anul acesta.

Și în rândul prezentatorilor au avut loc schimbări. Gazdele matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, Răzvan Simion și Dani Oțil revin în culisele X Factor pentru a-i cunoaște pe noii concurenți și a-i încuraja înainte să urce pe scenă. Cei doi prezentatori au făcut o pauză de la filmări sezonul trecut, unde Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin le-au ocupat locul.

Prezentatorii show-ului susțin că anul acesta lucrurile au funcționat mult mai diferit față de ceea ce știau ei că înseamnă audițiile X Factor. Cu toate acestea, atmosfera tensionată și emoțiile concurenților au fost resimțite la maxim, prin măștile de protecție obligatorii.