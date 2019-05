Lungimea traseului este de 800 metri, iar viteza care poate fi atinsă este de 90 km/oră. Totul se petrece la 106 metri deasupra pământului, iar coborârea durează aproximativ un minut.

Tiroliana montată pe Turnul Eiffel va rămâne acolo până pe data de 2 iunie.

A few lucky thrill-seekers were among the first members of the public to test a zip-line from the Eiffel Tower pic.twitter.com/NEK9rSRxUh