Zodiac chinezesc LUNAR SEPTEMBRIE 2020. Noi energii interpretate de inteleptii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA SEPTEMBRIE 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR SEPTEMBRIE 2020 Sobolan

Sobolanul are o multime de idei bune in luna septembrie. Si indiferent ca este vorba de munca sau activitati in familie, unele dintre ideile si sugestiile sale vor fi primite cu apreciere si recunosttinta de cei din jur. Este, de altfel, o luna care favorizeaza spiritul antreprenorial. Iar daca si-au putea completa abilitatile tehnice cu unele cunostinte va fi surprins de cat de repede va intelege informatiile si mai ales cum le poate utiliza in propriul interes. Din punctul de vedere al vietii personale se anunta o perioada numai buna pentru a petrece timp alaturi de prieteni si membrii familiei. Iar cei singuri vor avea ce-si doresc: sunt sanse mari sa-si intalneasca sufletele pereche.

Zodiac chinezesc LUNA SEPTEMBRIE 2020 Bivol

In aceasta luna credinta puternica in abilitatile sale il va rasplati pe bivol. In ciuda indoielilor celorlalti, bivolul isi respecta planurile si nu-si incalca principiile si, la final, va obtine ceea ce isi doreste. Cunostintele si abilitatile sale il ajuta sa iasa in evidenta si sa-si creasca sansele de castig. Totusi, luna septembrie s-ar putea sa nu fie atat de buna din punct de vedere financiar. Vor aparea unele cheltuieli neasteptate asa ca Bivolul ar trebui sa fie mai atent ce face cu banii. In acelasi timp, vor exista oportunitati de a petrece timp de calitate in sanul familiei, iar legaturile dintre ei sa se intareasca. Pentru cei singur, un singur mesaj: dragostea pluteste in aer.

Zodiac chinezesc SEPTEMBRIE 2020 Tigru

Un mic efort in plus aici, un pic dincolo, si asa ajungi sa creezi luna aceasta rezultate impresionante. Luna septembrie este in totalitate despre a folosi disciplina de sine ca sa faci ca lucrurile sa se intample cu succes. Unii dintre voi v-ati pus intrebari despre dinamica unei anumite prietenii sau relatie de munca. Daca te simti impovarat sau legat, atunci lucrurile trebuie sa se schimbe si tu esti persoana care are puterea de a face schimbarea. Luna iti aduce si distractie sociala si invitatii formale.

