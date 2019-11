Zodiac CHINEZESC săptămâna 11-17 NOIEMBRIE 2019. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 zodii!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Norocul este cu tine inca de la inceputul saptamanii. Gandeste-te la proiecte profesionale pe termen scurt. Astrele nu favorizeaza, deocamdata ideile cu bataie lunga. Daca esti singur, atentie la oamenii cu care intri in contact. Unii pot fi potriviti pentru scurte aventuri, dar nu te poti baza pe ei pentru ceva serios si de lunga durata. In cuplurile solide, weekend-ul se anunta de-a dreptul romantic. Aveti amandoi nevoie de putina giugiuleala siropoasa.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pot aparea diferente de opinii in aceasta saptamana, de aceea este indicat sa fii pregatit pentru compromisuri. Te pot salva din multe situatii neplacute. Din punct de vedere romantic, iti poti programa intalniri spre sfarsitul saptamanii. Daca esti singur, nu este exclus sa te indragostesti pana la finaluls aptamanii. Savureaza aceste momente si lasa lucrurile sa infloreasca natural. Nu forta nimic!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Trebuie sa te motivezi sa dai tot ce e mai bun din tine. Ai motive sa fii optimist. Loialitatea fata de persoana pe care o iubesti poate fi pusa la indoiala, in aceasta saptamana. Iti este greu sa iei niste decizii, iar hotararile luate pot avea un impact dramatic. Organizeaza-te mai bine si cere ajutorul unor consilieri respectabili.

