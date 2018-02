10 semne că prietena lui cea mai bună nu îi este doar prietenă

Trebuie totusi sa observi daca anumite relatii de prietenie cu femei sunt mai mult de atat. Sunt mai multe semne care ar trebui sa iti ridice semne de intrebare. Si daca il regasesti in toate semnele din lista de mai jos, tot nu inseamna neaparat ca 100% te inseala. Nu incepe cu acuzatii, incearca sa vorbesti sincer si deschis.

Sa vedem care sunt cele 10 semne ca prietena lui este mai mult de atat.

1. Ii raspunde la telefon indiferent de ora, loc sau circumstante

E tarziu. Tu si prietenul tau ati planificat o seara romantica si totul merge struna. Ii suna telefonul si se uita la apelant. Este ea. Daca raspunde, s-ar putea sa ai motive de ingrijorare. Daca raspundea oricum, indiferent de cine il suna, inseamna ca nu este politicos cu tine si trebuie sa ii atragi, poate, atentia.

2. Au o melodie a lor

Daca nu e un lucru comun, nu are o melodie si cu alti prieteni de-ai lui, pune-ti semne de intrebare. Asculta melodia si vezi ce ton are ca sa iti dai seama daca ai motive de ingrijorare. Este vesela, optimista? Sau este cam romantica pentru doi oameni intre care aparent nu exista sentimente? Ca sa nu iti faci probleme fara motiv, mai bine intreaba-l si lamuriti situatia.

3. Ii place tot ce ii place si ei

E normal sa ai lucruri in comun cu prietenii tai, dar ceva poate fi suspect daca prietenul tau nu a jucat niciodata biliard, de exemplu, pentru ca nu ii place si de-o data este interesat de acest sport concomitent cu prietena lui. Sau aceeasi situatie in cazul muzicii sau a unor cantece. Nu inseamna neaparat ca te inseala, dar pot exista anumite sentimente in spatele unei astfel de prietenii.

4. O apara insistent chiar si cand greseste

De obicei nu ia partea cuiva anume in discutii dar pe ea o apara mereu cu pasiune chiar daca stie ca a gresit. Poate fi un semn ingrijorator si poate arata ca simte ceva pentru ea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.