Anamaria Prodan, înca o lovitură dupa moartea mamei sale. "E disperată că nu poate să..."

Anamaria Prodan pregateste parastasul mamei sale, dar mai are o suferinta ascunsa, pe care le-a spus-o doar apropiatilor: "Anamaria Prodan primeste inca o lovitura dupa moartea mamei sale. Fata cea mica, Sarah Dumitrescu, s-a operat la mana in America si ea nu ii poate fi alaturi in aceasta perioada de recuperare. Este foarte dureros pentru impresara. Sincer, este disperata ca nu si-a vazut copilul dupa interventia chirurgicala. Abia asteapta sa termine cu traditiile, sa plece in Las Vegas, sa fie cu ea".

Anamaria Prodan, ANUNŢ TULBURĂTOR înainte de PARASTAS. Ce a decis să facă în memoria IONELEI PRODAN

"Ana si-a privit mama intotdeauna ca pe o icoana. A iubit-o ca pe ochii din cap si a ingrijit-o timp de un an pana in ultima clipa. Acum, dupa ce cantareata de muzica populara s-a stins, parca s-a rupt ceva si in sufletul fiicei sale. Ii este foarte greu sa isi revina, chiar daca isi ocupa timpul cu filmarile de la emisiunea matrimoniala pe care o prezinta sau cu transferurile de fotbalisti pe banda rulanta", au dezvaluit apropiatii vedetei pentru WOWbiz.ro.