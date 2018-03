Anamaria Prodan rupe tăcerea despre boala Ionelei Prodan: "Mama mea nu este pe moarte!"

In ultimele zile, in pesa, aparut mai multe zvonuri cu privire la starea de sanatate a Ionelei Prodan. Dupa ce s-a scris ca artista ar fi in stare extrem de grava si ca ar avea metastaze pancreatice, Anamaria Prodan face lumina.

Ea spune ca mama sa este internata in spital si este atent supravegheata, dar starea sa de sanatate nu este atat de critica.

“Mama nu are nicio metastaza, astea sunt pure golanii. Eu sunt la Sibiu acum, am fost plecata cu munca. Sa fim seriosi, daca mama avea aaa ceva, eu o lasam singura? Da, este internata in spital, dar in niciun caz nu este pe moarte, asa cum s-a spus. Este chiar biniaor, sub stricta atentie a unei echipe foarte bune de medici. Nu pot sta nonstop cu mama la spital, dar vorbim in permanenta la fel. Toata lumea sa se liniateasca. Mama nu are vreo boala terminala”, a spus Anamaria Prodan Reghecampf pentru cancan.ro.