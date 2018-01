Andronic: În 2008, la Palatul Victoria, a fost găsit un microfon ascuns în priza şefului Cancelariei premierului Tăriceanu

Informaţia a fost dezvăluită de Dan Andronic în timpul audierii sale ca martor, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, este judecat pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.



În sală, Dan Andronic le-a spus judecătorilor că s-a întâlnit cu Dorin Marian în biroul acestuia de la Palatul Victoria, iar acesta i-a arătat un microfon găsit într-o priză, moment în care a fost întrerupt de preşedintele completului de judecată, Constantin Epure, care l-a întrebat ironic: "Sunt la modă microfoanele găsite în priză. Cât de mare era?".



"Cam de aceeaşi mărime", a răspuns Dan Andronic, făcând aluzie la microfonul găsit de ministrul de Interne, Carmen Dan.



"Ştiţi şi mărimea celuilalt?", l-a mai întrebat magistratul, fără ca Andronic să mai răspundă. Ideea microfonului găsit în biroul de la Palatul Victoria a fost reluată de Dan Andronic şi la ieşirea din sala de judecată.



"Cred că era microfon, nu am stat să-l verific. Atârna dintr-o priză în biroul lui Dorin Marian. Atunci mi-a zis că i-a chemat pe cei de la (...) nu ştiu de unde, să scoată tot ce avea pe acolo. Cred că se întâmpla în 2008, când a fost numit şeful Cancelariei primului-ministru. A zis: 'Am umblat la o priză şi a căzut un microfon'. Nu am elaborat, m-am amuzat de poveste şi atât. Să ştiţi că microfoanele au funcţionat întotdeauna", a spus Andronic.



Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.



Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.



Procurorii afirmă că Tăriceanu a susţinut în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare şi nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.



Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie despre relaţia cu inculpaţii Tal Silberstein, Dan Andronic şi Remus Truică, despre întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate.