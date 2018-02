ANUNŢ ŞOC. Gigi Becali îşi donează toată averea. "O să am palat cu diamante în ceruri...." VIDEO

"De cand am iesit din puscarie am facut donatii de 30 de milioane de euro, cu ajutorul Domnului. A murit Vadim, Rockefeller, 103 ani, a avut mii de miliarde, a luat ceva cu el? Eu iau toate astea de pe pamant, eu le iau cu mine, las ceva la familie, de ce sa fiu fraier cand pot sa am palat cu diamante in ceruri, acolo este banca cerului, acolo nu e inflatie, Dumnezeu e cel mai bun paznic, acolo nu e inflatie, nu pierzi banii, acolo ii gasesti cu siguranta si ii gasesti insutit si daca eu pot sa-i transfer de cand sunt pe pamant, de ce sa fiu fraier si sa-i las pe pamant, pentru ce sa las sa rugineasca aici, de cand sunt pe pamant îi transfer acolo, tot si cand ma duc acolo am avere acolo", a declarat Gigi Becali la România TV.

