Ataşamentul sigur mama-copil reprezintă baza dezvoltării armonioase a copilului

„Acest lucru se poate intampla, in cazul mamelor care aleg sa se reintoarca la serviciu la scurt timp dupa nastere; sau, daca mama sufera un eveniment traumatic in primii 2 ani de viata ai copilului (un deces in familie, un divort, etc), caz in care, desi prezenta fizic, poate sa nu fie disponibila mental si emotional. Aici conteaza foarte mult si cum se raporteaza mama la evenimentul traumatic, nu este obligatoriu ca relatia cu copilul sa aiba de suferit, aceasta se intampla doar daca mama este foarte afectata si ramane fara resurse afective pentru copil", a precizat psihologul.

"Exista un atasament primar si unul secundar. Cel care afecteaza cel mai puternic copilul este atasamentul primar. In general acesta este fata de mama, din diverse motive: nasterea, alaptarea copilului, s.m.d. Iar atasamentul secundar apare fata de tata, care are un rol foarte important in socializarea copilului, in conectarea lui cu lumea mai larga decat caminul familial; tatal furnizeaza aventua si explorare in relatia cu lumea."

Daca in acei primi ani legatura nu s-a sudat fizic si emotional, mai tarziu pot sa apara probleme in dezvoltarea emotionala a copilului. Cum va fi abordata tema in terapie? „Copilul va trai prin joc, chiar daca intr-un cadru simbolic, acele experiente de ingrijire de care are nevoie pentru a merge mai departe, pentru ca dezvoltarea lui sa se deblocheze".

