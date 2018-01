Băsescu: Sunt un apărător al independenţei justiţiei, dar măsurile nu afecteaza cu nimic independenţa justiţiei. Juncker bate câmpii

"Juncker bate campii. Ne si explica in declaraţiile publice, urmare a semnalelor primite din societatea civila, de la Guvern, Parlament. E clar ca deocamdata au primit informaţii esenţiale în scrisoarea asta. Unde a fost inabilitatea lui Dragnea şi Tăriceanu care simt nevoia sa fie tavnosi. Eu as fi raspuns ca ma bucur mult ca la sfârşitul scrisorii a concluzionat ca dupa ce trec pe la CCR va aplecati asupra acestor legi. Sa-mi spuna articolul modificat care afecteaza independenta justitiei. Eu va spun ca independenta a crescut", declară Băsescu.

Citeşte şi: Traian Băsescu, despre avertismentul Comisiei Europene: Nimeni nu zice că a citit legile şi nu sunt în regulă

Fostul preşedinte a oferit şi un exemplu. "Pana acum presedintele numea prin decret presedintele ICCJ, cei doi adjuncti si sefii de sectie. Acum nu mai numeste decat presedintele si cei doi adj, sefii de sectie sunt numiti de CSM. Daca vorbim de procurori preşedintele numeste la propunerea MJ numai sefii din marile parchete adica procurorul general, prim adjunctul. E o crestere a independentei. Nimeni nu citeste legile si nici ziaristii, nici politicienii care vin si recita placa. Sunt subliniate, va arat legea sa vad ce e bine, ce e rau subliniata de mine. Cum critici ceva ce nu stii".

Protestele care rătoarnă guverne

"Nu cad guverne pentru 50 de oameni. Alta e problema. Pana unde ducem politicianismul. Uitati de unde e ingrijorarea mea. Am vaz in presa critici legate de faptul ca eu zic ca legile sunt bune. Cu mici corectii puneau in antiteza cu pozitia lui Muresan din PMP care are alta pozitie. Nu am dat partidului o linie, PMP e liber. Cine vrea in piata sa mearga. Le-am zis sa citeasca legile. In ce ma priveste imi dau seama ca un lucru sensibil pentru care Romania poate fi pusa la pachet cu Polonia, vreau sa fiu corect cu tara. Nu schimb eu directiile Bruxelle- ului, dar am lucrat cu ei 10 ani si au vazut pozitia mea. Sper sa ia in consideratie ca asa cum n-am mintit 10 ani, nu mint nici acum. Sunt state membre mari ca Italia si Germania care au fost bagate in infrigement. N-avem tratament specaial. Inainte sa citeasca legile astea, mie mi-a luat 2 zile sa le compar. Nu o face nici Juncker. Acest scandal s-ar fi stins daca replica Dragnea Tariceanu era inteligenta, luand partea esentiala din scrisoare care zice ca analizam dupa CCR", declară fostul preşedinte.

Nu cred că Soros a stimulat mişcările de stradă



"Strada nu poate fi acuzata. E manipulata de cei care iesim si zicem ca e nenorocire. Nu e adevarata. Soros a devenit un element central, vinovatul de serviciu. Nu stiu motivele pentru care Trump a ajuns sa-l faca vinovat, dar la noi asta-i naravul. Eu am fost 10 ani vinovat, acum nu prea mai tine. Se spunea stai bai ca suntem in 2018 si l-au gasit pe Soros. Nu cred ca Soros a stimulat miscarile de strada din Romania. Am vazut analize ca RISE a fost finantat de o fundatie a lui Soros, asta se intampla din 1990, multe ong-uri sunt finantate de Soros",a conchis fostul preşedinte