BOMBĂ în showbiz: Andrea Tonciu, anunţ de ULTIMĂ ORĂ. Nimeni nu se mai aştepta la AŞA CEVA

Andreea Tonciu a vorbit despre noile sale proiecte în showbiz, dar și despre mariajul pe care îl are cu Daniel Niculescu, cu care are o fetiță.

Andreea Tonciu: "Ne-am cunoscut într-o parcare, iar însărcinată am rămas repede, după prima noapte"

"Mă cert cu soţul meu. Eu nu m-am căsătorit acum de doi ani de zile ca să destram această relaţie. Am fost şi eu la mare. Soţul meu a ştiut că plec la mare, a fost şi de acord. Am plecat cu sora mea pentru că ea acum are 18 ani şi îşi dorea să ajungă de 1 mai la mare şi nu are anturaj. Deocamdată este mică şi mama nu prea a lăsat-o să iasă.

Soţul meu a ştiut că m-am dus la mare. Nu a venit după mine la mare. Am plecat sâmbătă şi duminică am fost acasă. Mă cert cu soţul meu, ca orice cuplu, dar nu să ajung la un divorţ, deocamdată nu…

Ne certăm de la lucruri minore. Nu mă ajută la cumpărături. Îi pun masa, se ridică şi nu şi-o strânge. Mă deranjează. Mi-a dat Dumnezeu un băiat opusul meu, dacă era şi el vulcanic îţi dai seama ce era. Eram mai tare ca Bahmu şi ca Prigoană", a afirmat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, adevărul despre problemele din CĂSNICIE. "Eu nu accept aşa ceva!"

Andreea Tonciu a mărturisit că deocamdată nu își mai dorește un copil pentru că are alte priorități

"Deocamdată nu-mi doresc un copilaș, chiar nu. Nici nu știu dacă o să mai fac vreodată vreun copil, dar nu știu ce o să-mi rezerve viitorul. Deocamdată nu m-am gândit la chestia asta. Acum am alte priorități. Am niște proiecte în televiziune noi și mă axez pe ele acum. (…) Despre acest subiect (n.r. Sânziana Buruiană) nu vreau să ovbresc, se pare că ei îi place să vorbească. O las pe ea", a spus Andreea Tonciu.

Vedeta a negat toate informațiile eronate care s-au scris în presă despre posibilul divorț dintre ea și soțul său: "Nu este nimic adevărat din ce s-a scris. Da, am fost la mare, nu neg că m-am distrat la mare. Nu ne-am certat. Da, soţul meu este gelos pentru că mă iubeşte foarte mult. Să ştii că sunt geloasă, dar eu sunt aşa, puţin mai cu capul pe umeri. El e mai copil şi ar crede orice, dar are foarte mare încredere în mine".