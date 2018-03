CFR CLUJ - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT: meciul care poate decide titlul în Liga 1

CFR CLUJ - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT: Dan Petrescu este categoric şi spune că partida nu este decisivă. Însă un succes al echipei sale i-ar permite să se desprindă la 5 puncte în fruntea clasamentului, un avans care nu ar fi uşor de recuperat de roş-albaştri. "Indiferent de rezultat, mai rămân opt meciuri, 24 de puncte şi campionatul se joacă până în ultima etapă", a declarat Dan Petrescu.

ECHIPELE PROBABILE

CFR: Arlauskis - Manea, Vinicius, A. Mureşan, Camora - Hoban - Deac, Djokovic, Culio, Păun - Ţucudean

Antrenor: D. Petrescu

FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planic, Momcilovic, Junior Morais - Pintilii, Teixeira - D. Man, Budescu, F. Tănase - Alibec

Antrenor: N. Dică

"Este important, pentru că CFR are două puncte avans. Dacă vor câștiga mâine (azi - n.r.), vor fi favoriți la campionat, dar nu se va decide mâine (azi - n.r.) campionatul", a spus, la rândul său, Nicolae Dică.

Dan Petrescu a recunoscut că se teme de Denis Alibec, pe care îl consideră cel mai bun atacant din România, atunci când este în formă.

La precedenta deplasare din Liga 1 în Ardeal, roş-albaştrii s-au impus cu 2-1 la Mediaş, iar Alibec a marcat atunci singurul său gol din această ediţie de campionat.

"Sper să nu fie în aceeaşi formă ca la ultimul meci. Dacă Alibec e la maximum, toţi ştim că poate să fie cel mai bun vârf din România. Nu numai din campionatul nostru, cel mai bun vârf român", a spus "Bursucul".

"Alibec este bine, a evoluat 30 de minute cu Viitorul, e ok din toate punctele de vedere. Cel mai important este că ambii atacanți sunt apți și sper ca cel care va intra să și marcheze, pentru că asta este misiunea atacantului", a spus Dică.

De cealaltă parte, tehnicianul vicecampioanei îşi sfătuieşte jucătorii să fie atenţi la Ciprian Deac, care are experienţa necesară pentru a face diferenţa.

"Cei de la CFR au jucători cu mare experiență, știm jocul pe care-l practică. Deac are mare experiență, are valoare si poate face oricând diferența", a afirmat antrenorul de 37 de ani.

CFR CLUJ - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Absenţă de marcă la FCSB

Nicolae Dică a surprins înaintea derby-ului cu CFR. Unul dintre titularii obişnuiţi, Dragoş Nedelcu, a fost lăsat în afara lotului pentru partida din Gruia. Fostul mijlocaş de la Viitorul nu a avut evoluții strălucite în ultima perioadă, fiind criticat de mai multe ori de Gigi Becali.

”Nedelcu are o poziție incredibil de importantă la Steaua. El nu este un jucător normal, capabil să evolueze pe un singur post. Nu, Nedelcu este echipa! Cei de acolo i-au dat lui cheile de la echipă, dar are nevoie de timp pentru a se dezvolta ca joc. Orice echipă are 10 jucători de rând și unul care este fotbalistul cheie: acesta e Nedelcu”, a spus Pietro Chiodi, agentul fotbalistului, la Digi Sport.

LIVE VIDEO CFR Cluj - FCSB Echilibru perfect în sezonul regulat

În sezonul regulat, niciuna dintre cele două rivale nu a reuşit să se impună. Ambele meciuri s-au terminat la egalitate, scor 1-1. Constantin Budescu a marcat de fiecare dată pentru roş-albaştri.

La fel ca la partida de duminică, Dan Petrescu nu a stat pe bancă la Cluj, din cauza unei suspendări. "Este o problemă mare pentru noi și pentru jucători. Este un handicap pe care îl avem în acest meci. Este o absență importantă, dar Dan Petrescu va fi în lojă, va urmări meciul de acolo și va transmite indicații prin căile legale" a dezvăluit Bogdan Mara într-o intervenție telefonică la Digi Sport Matinal.

LIVE VIDEO CFR Cluj - FCSB Bilanţ negativ pentru roş-albaştri cu Haţegan la centru

Comisia Centrală de Arbitri a decis sa-l trimită la Cluj pe Ovidiu Haţegan, cel mai bun arbitru român la acest moment. În ultimele cinci partide cu el la mijloc, FCSB a înregistrat o singură victorie, 2-1 la Craiova. În rest, trupa pregatită de Nicolae Dică a mai suferit trei înfrângeri, două cu Dinamo (1-3, 1-2) şi una cu Viitorul (1-3), dar a scos și un egal la Cluj, cu CFR, scor 1-1.

CFR Cluj o va găzdui pe FCSB duminică, de la ora 20:45, în cadrul celei de-a două etape din play-off-ul Ligii I.

Fanii s-au înghesuit să își achiziționeze bilete pentru această întâlnire, clujenii au anunțat că partida se va juca cu casa închisă. Tehnicianul din Gruia a fost încântat când a auzit această veste.

„E un lucru foarte bun să ai stadionul plin. Cred că ar fi bine să jucăm mereu cu Steaua, pentru că vad că stadionul se umple atunci când jucăm cu ei”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare acestei partide.

Meciul va fi arbitrat de către Ovidiu Hațegan, iar asistenți vor fi Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe.

CFR CLUJ - STEAUA LIVE VIDEO: Ce s-a intamplat la ultimul meci

Formaţia FCSB a remizat, luni, în deplasare, cu CFR Cluj, scor 0-0, în etapa a treia a play-off-ului Ligii I şi are un avans de trei puncte în clasament.

Tehnicianul Laurenţiu Reghecampf a declarat, luni seară, că este mulţumit de remiza cu CFR Cluj, scor 0-0, din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I, apreciind că partidele cu FC Viitorul şi Dinamo sunt foarte importante în lupta pentru titlu.

"Am făcut un meci bun, cei de la CFR au jucat agresiv, nu au avut ocazii mari, dar a fost un meci de luptă. Miriuţă a reproşat că s-au ridicat cei de pe banca noastră, i-am spus să-şi vadă de banca lui, dar nu mă cert cu Vasile, ne ştim demult şi nu ne certăm pentru un meci. Următoarele două meciuri, cu Viitorul şi Dinamo sunt foarte importante pentru noi", a declarat Reghecampf la Digisport.

Rezultate din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I

Sâmbătă

Universitatea Craiova - Astra Giurgiu 1-3

Au marcat: Gustavo '52 (penalti) / Ioniţă '2, Buş '35, Săpunaru '66

Duminică

Dinamo Bucureşti - FC Viitorul 2-1

Au marcat: Sergiu Hanca '68, '74/ George Ţucudean '77

Luni

CFR Cluj - FCSB 0-0

Clasamentul play-off-ului Ligii I:

1. FCSB 37 puncte

2. FC Viitorul 34

3. Dinamo Bucureşti 32

4. CFR Cluj 30

5. CS U Craiova 27

6. Astra Giurgiu 26.

Programul etapei a şaptea:

Etapa a VII-a;

Sâmbătă, 22 aprilie

Astra Giurgiu - CFR Cluj, ora 17.30

CS Universitatea Craiova - Dinamo, ora 20.30

Luni, 24 aprilie

FCSB - FC Viitorul, ora 20.30.

LIVE TEXT

Min. 77: Florin Tănase se descurcă impecabil în careu, dar după ce îi driblează pe Tiago Lopes și pe Horj, șutează pe lângă poartă.

Min. 44: Deac, aproape de gol, minge respinsă în corner

Min. 36: Șutează Cristian Ionuț Bud, dar nu nimerește poarta.

Min. 26: Camora centrează de pe partea stângă, iar Păun trece puțin pe lângă minge. Mingea se scurge apoi în afara terenului.

Min. 7: Prima ocazie a meciului este ratată de cei de la CFR. Sorsa reia cu capul pe lângă poartă dintr-o poziție foarte bună.

Echipele de start:

CFR Cluj: Mincă - T. Lopes, Larie, Horj, Camora - Gomelt, Deac - Sorsa, Omrani, Păun - Bud

Rezerve: Marc, Peteleu, A. Mureșan, L. Rus, Nouvier, Nascimento, D. Roman

FCSB: Niță - Pleașcă, Bălașa, Moke, Momcilovici - Pintilii, Popescu - Boldrin, Tănase, De Amorim - Alibec

Rezerve: Stăncioiu, Tamaș, Tudorie, Jakolis, V: Achim, Gnohere, Enache

Doar două partide din cele 45 de jocuri s-au terminat fără gol, ambele la Cluj, ultima dată pe 28 aprilie 2013.

Prima confruntare a avut loc pe 16 noiembrie 1947, ASA - Ferar 0-1 (în iarnă Ferar şi CFR au fuzionat şi au continuat sezonul, preluând astfel şi rezultatele din tur), marcator Anton Ferenczi Fernbach, jucător care pe 18 decembrie 1949 va înscrie golul victoriei "roş-albaştrilor" în finala Cupei României cu U Cluj (scor 2-1), finală în urma căreia bucureştenii au câştigat primul trofeu din istoria lor.



Cea mai recentă confruntare: 12 martie 2017, FCSB - CFR Cluj 2-0, marcatori Eddy Gnohere şi Ovidiu Popescu.

VIDEO Dinamo - Viitorul 2-1. După înfrângerea echipei lui Gică Hagi, FCSB poate deveni matematic campioana României, dacă se va impune în următoarele trei meciuri din play-off, fără să depindă de rezultatele celorlalte echipe. Astfel, în acest moment, echipa lui Laurențiu Reghecampf are un avans de două puncte în fața Viitorului, dar și un meci mai puțin disputat, deplasarea cu CFR, din această seară. ”Evident că va fi greu, ne dorim victoria foarte mult. Jucătorii sunt bine, am fost la antrenament. Suntem pregătiți, dar va fi un meci greu. Cum poate deveni FCSB campioană Pentru FCSB este mai important meciul, dacă ne înving, se pot considera campioni. Nu ne gândim că ne putem implica în lupta pentru titlu. Avem forță e atac foarte bună. Problema e că am luat foarte multe goluri și asta nu e bine”, a spus Iuliu Mureșan, în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal. În cazul unei victorii în Gruia, diferența s-ar mări la cinci puncte, înainte de meciul direct cu Viitorul, în care, dacă Alibec și compania obțin un succes, s-ar face 8 puncte, cu patru etape rămase de disputat. Pentru FCSB ar urma derby-ul cu Dinamo, iar dacă roș-albaștrii s-ar impune pe Arena Națională, ar deveni matematic campioni, pe 1 mai. Programul ultimelor 4 etape din play-off: Etapa 7:

CS U Craiova - Dinamo

Astra - CFR

FCSB - Viitorul Etapa 8:

Dinamo - FCSB

Viitorul - Astra

CFR - CS U Craiova Etapa 9:

CFR - Dinamo

CS U Craiova - Viitorul

Astra - FCSB Etapa 10:

Dinamo - Astra

FCSB - CS U Craiova

Viitorul - CFR

Tehnicianul FCSB, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a demonstrat că merită să fie lider în Liga I şi că, având în vedere experienţa în cupele europene, nicio echipă din România, indiferent de nivelul fotbaliştilor, nu o să poată să vândă jucători "aşa cum vinde Steaua".

CFR CLUJ - STEAUA LIVE VIDEO ONLINE 2017 DIGI SPORT. LIVE STREAMING DOLCE SPORT

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că e bătaie pe bilete pentru meciul de diseară, de la ora 20:30, cu FCSB.

"M-au sunat de la stadion că e coadă mare la casele de bilete. Vom juca aproape cu casa închisă. De altfel, în play-off în toate partidele s-a jucat cu stadionul plin. Vor fi 14-15.000 de spectatori.

E clar că Steaua atrage spectatori. Vin oameni din Transilvania, din județele de pe lângă noi. Noi vom încerca să câștigăm partida de diseară", a declarat Iuliu Mureșan la TV Digi Sport.

CFR CLUJ - STEAUA 2017. Formaţia din Gruia va juca luni, de la ora 20:30, ÎN DIRECT pe Digi Sport 1, cu FCSB, în prima etapă din returul play-off-ului, iar Deac promite să dea totul pentru a-i ajuta pe clujeni să câştige.

Reghecampf: Nicio echipă din România nu va putea vinde fotbalişti la nivelul la care vinde Steaua

Antrenorul de la FCSB, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că nicio echipă din ţară, indiferent de valoarea jucătorilor, nu va putea să vândă jucători la nivelul la care o face formaţia sa şi a precizat că nu ştie dacă există vreo ofertă pentru Denis Alibec. "Nu ştiu de nicio ofertă pentru Alibec, nu mă interesează acest lucru. Cred că va grăbiţi, are doar patru luni la Steaua. Cu siguranţă, va veni o vreme când va pleca, dar deocamdată e prea devreme. Nicio echipă din România, indiferent de valoarea jucătorilor, nu va putea vinde fotbalişti la nivelul la care vinde Steaua", a declarat Laurenţiu Reghecampf în cadrul unei conferinţe de presă. Directorul sportiv Mihai Stoica afirmă că pentru clubul bucureştean este mult mai importantă o calificare în grupele UEFA Champions League decât o cedare a lui Alibec în această vară, fie şi pentru un preţ record pentru fotbalul românesc. "Este mult mai important să ajungi în grupele UEFA Champions League cu Alibec în echipă decât să-l vinzi acum cu 15 sau chiar 20 de milioane de euro. Obiectivul nostru şi al patronului este calificarea în grupele UEFA Champions League", a precizat şi Mihai Stoica.

CFR CLUJ - STEAUA 2017. Deac: "Nu voi da 100%, voi da mult peste"

"Am demonstrat că nu fac jocurile nimănui. Pentru mine, meciul cu Steaua este extrem de important și nu cred că trebuie să arăt cuiva ceva suplimentar când toată viața mea e legată de CFR.

Vreau să câștigăm, să-mi ajut echipa să bată Steaua, să luăm cele trei puncte și să rămânem sus în clasament. Vă garantez că nu voi da sută la sută în acest meci, voi da mult peste", a declarat Deac, pentru Gazetă.

Vorbele lui Deac vin în completarea celor ale lui Vasile Miriuţă, care în urmă cu două zile, la Digi Sport Matinal, a spus că îşi doreşte ca un gol al fotbalistului dorit insistent de Gigi Becali să decidă meciul cu FCSB.

"Să batem Steaua, asta îmi doresc. Sunt convins că o să facem un joc mare. Îmi doresc din tot sufletul să batem Steaua, vom face orice ca să batem. Cu golul lui Deac vreau să câștigăm cu Steaua", a precizat Miriuţă.

Helmuth Duckadam: Dacă va câştiga cu CFR şi Viitorul, Steaua este campioană

Preşedintele de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam, a declarat, joi, că în cazul în care va câştiga următoarele două partide din play-off, cu CFR Cluj şi FC Viitorul, echipa pregătită de Laurenţiu Reghecampf nu mai poate rata titlul de campioană în acest sezon.

Oficialul FCSB consideră că pe final de sezon echipa lui Reghecampf este într-o creştere de formă, spre deosebire de contracandidatele la titlu.

"Nu m-am interesat ce cotă ar avea Steaua să câştige campionatul pentru că nu o vedeam favorită până acum. Dar după ultimele rezultate, Steaua este din nou favorită. Văzând jocurile celorlalte echipe, Steaua chiar poate să câştige campionatul dacă face două jocuri bune acum. Ultimele partide au arătat că Steaua are o pregătire fizică foarte bună. Steaua parcă urcă în formă în acelaşi timp în care celelalte echipe parcă scad. Şi presiunea pe alte echipe este mult prea mare. Dacă Steaua va reuşi să câştige cu CFR Cluj şi cu Viitorul eu cred că este campioană. Am văzut ce a făcut Viitorul anul trecut în sezonul regulat, iar în play-off nu s-a regăsit. Au jucători talentaţi, dar tineri, care la o anumită presiune cedează. S-a văzut şi la Craiova, joacă bine o repriză, apoi intră în panică, îi depăşeşte miza jocului. Eu cred că nu mai e o altă echipă în afara de primele două care să spere la titlu. Dinamo visează din nou la locul doi, dar diferenţa este mare. Cred totuşi că Viitorul nu va scăpa locul doi, şi pe undeva îl merită”, a declrarat Duckadam.

Referitor la speculaţiile referitoare la faptum că jucătorului Geraldo Alves nu şi-ar fi apărat corect şansele în partida cu FCSB, Duckadam a spus că este probabil o strategie a celor de la Astra Giurgiu pentru a scăpa de jucător: "Probabil că Geraldo mai are un an sau doi de contract şi nişte clauze şi nu ştiu cum să scape de el. E urât ceea ce fac. Eu îl cunosc pe Geraldo de când juca la Steaua, ştiu ce caracter are şi cum se pregăteşte. Dacă vorbim de greşeli flagrante putem să ne gândim şi la Săpunaru, care a făcut trei greşeli fantastice, şi cu Viitorul, şi cu Steaua şi cu Dinamo. Eu cred că e o strategie a celor de la Astra, că vor să scape de Geraldo. E păcat pentru că omul şi-a făcut treaba cu brio acolo unde a fost”.

Helmuth Duckadam, care a devenit imaginea Casei Pariurilor, regretă că nimeni nu a pariat, în 1986, că va apăra patru penaltiuri în finala Cupei Campionilor Europeni, cu FC Barcelona.

"În general cotele bune sunt la surprize. Câteodată trebuie să rişti ca să câştigi. Aş fi pariat că apăr penaltiuri la Sevilla, deşi nu pariam că apăr patru, dar cel puţin două. Pentru patru penaltiuri apărate cred că ar fi fost cota de câteva sute la sută, poate o mie. Cine poate anticipa aşa ceva? Păcat că nu a fost pusă. Dacă cineva ar fi pariat pe asta ar fi devenit milionar cu siguranţă, câştiga mulţi bani”, a mai spus Duckadam.

Preşedintele de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam, promovează campania Casei Pariurilor "Finalele Campionilor", în cadrul căreia jucătorii au şansa să vadă finala Ligii Campionilor din 3 iunie alături de fostul portar.





Steaua s-a impus cu 1-0, graţie unui gol marcat de Cristi Tănase în minutul 15 al partidei. CFR nu a avut nicio ocazie notabilă în prima repriză, iar înainte de pauză a rămas şi în 10 oameni, după ce Negruţ a văzut roşu în faţa ochilor, pentru o intrare criminală la Arlauskis, care a şi rămas cu semne adânci pe abdomen după contactul cu crampoanele adversarului.

În repriza secundă, Steaua a redus turaţia motoarelor, iar CFR a încercat să mai salveze ceva, dar defensiva "roş-albaştrilor", fără Gardoş, plecat să semneze cu Southampton, s-a descurcat de minune şi nu a închinat steagul.

Steaua are nouă puncte din tot atâtea posibile în noul sezon al Ligii I, la fel ca Petrolul Ploieşti, cu care împarte şefia clasamentului.

Iată cele mai importante faze:

Min. 90 Tănase ratează desprinderea. Şutul său din marginea careului a fost respins excelent de Felgueiras.



Min. 77 Susici creează o fază periculoasă în careul Stelei, iar Arlauskis reţine o minge deviată de Szukala.

Min. 70 Florin Costea trimite peste poartă, singur cu Arlauskis.



Min 64. Florin Costea iroseşte o ocazie pentru CFR, spre disperara antrenorului Vasile Miriuţă.



A început repriza a doua.



Min.43 CARTONAŞ ROŞU Negruţ (CFR Cluj), după o intrare de arte marţiale la Arlauskis, în marginea careului Stelei.



Min. 42 Cartonaş galben Susici (CFR Cluj)



Min. 40 Ocazie mare pentru CFR. Negruţ reia acrobatic din careu spre poarta lui Arlauskis, dar nu prinde cadrul.



Min. 31 Şansă uriaşă pentru Steaua. Tănase îl driblează pe Susici, centrează în faţa porţii, dar Felgueiras respinge din faţa lui Chipciu, care venea lansat.



Min. 28 Prepeliţă trage bine de la distanţă, dar mingea este deviată şi trece pe lângă vinclu.

Min.20 Miriuţă a făcut prima schimbare. Florin Costea este trimis în teren.



Min. 15 GOOOOOL STEAUA! Tănase a deschis scorul.



A început meciul.