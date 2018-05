Colesterol marit? 10 alimente cu grăsimi trans care te pot ucide

Grasimi trans #1. Cartofii prajiti de la fast-food

Este adevarat ca in ultima vreme multe dintre cele mai importante lanturi de fast-food au renuntat la prepararea cartofilor in ulei hidrogenat este mai bine sa renuntati la acest gen de mancare, care este poate gustos, insa nu uitati ca un colesterol ridicat n-o sa va supere decat atunci cand este prea tarziu. Nu degeaba i se spune ucigasul tacut.

Grasimi trans #2. Orice este prajit

Informatiile nutritionale pot fi mai greu de obtinut de la restaurantele independente decat de la marile lanturi fast-food. Cu toate acestea, o abordare inteligenta ar fi presupunerea ca absolut tot ce este prajit poate contine grasimi trans. Cu siguranta ca ati putea intreba personalul in legatura cu uleiul folosit, daca acesta este vegetal sau hidrogenat. Insa chiar daca raspunsul este ulei vegetal, ei ar fi putut folosi uleiul hidrogenat. Tocmai de aceea, cea mai buna miscare pe care o puteti face este sa reduceti consumul de mancare prajita, care nu este buna pentru voi, indiferent daca contine grasimi trans sau nu.

Grasimi trans #3. Produsele de patiserie

Produsele de patiserie sunt notorii pentru continutul ridicat de grasimi trans, desi multe restaurante au renuntat la uleiul hidrogenat pe care il foloseau odinioara la prepararea lor. Insa puteti gasi o varietate de produse ce contin grasmi trans la magazinul din colt: fructe inghetate sau creme de placinte care au intre 2 si 4,5 grame per portie de grasimi trans.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.