Colesterol marit? Alimente pe care ar trebui să le mănânci

Iata câteva alimente pe care ar trebui sa le mananci daca ai colesterol marit.

Oua

Multa vreme oul a fost pe lista alimentelor interzise in cazul persoanelor cu probleme ale inimii. In functie de marimea oului, galbenusul contine 185 miligrame de colesterol. Insa nu grasimea din galbenus este adevarata problema, ci nivelul ridicat al acidului arahidonic care poate creste inflamatia peretilor arteriali.

Iar pentru a beneficia de elementele nutritionale ale oului, precum vitaminele B12 si D, fara ca sanatatea sistemului vascular sa fie afectata, nutritionistii recomanda limitatea consumului la un ou zilnic daca te confrunti cu probleme la inima sau diabet.

Ulei de masline, pentru colesterol marit

Colesterolul este grasimea produsa de ficat, dar si cea continuta in diferite alimente. Evitarea produselor grase pare o buna idee, insa nu uita ca nu toate grasimile si sursele sunt egale din punct de vedere nutritional. Spre execumplu, untul poate creste nivelul colesterolui, insa nu acelasi lucru il face uleiul de masline. Tocmai de aceea, specialistii recomanda inlocuirea untului din alimentatie cu uleiul de masline.

Nuci, alune, nuci braziliene

O dieta bogata in nuci si alune poate scadea nivelul colesterolului si al trigliceridelor si imbunatatii raportul dintre LDL, colesterolul rau, si HDL, colesterolul bun. Nucile si alunele sunt sarace in grasimi saturate si omega 6, insa bogate in polifenoli. Iar aceasta este combinatia castigatoarea pentru reducerea inflamatiei.

Iaurt pentru colesterol marit

Mai multe studii au demonstrat ca persoanele care consuma zilnic lactate cu un continut scazut in grasimi au un risc mic de a se confrunta cu probleme ale inimii. Mai mult, nu s-a stabilit nicio legatura intre o dieta cu lactate bogate in grasimi si dezvoltarea unor boli de inima. Iaurtul are un continut ridicat in calciu, proteine si o multime de vitamine. Pentru a te bucura de toate acestea, fara sa iti faci griji de numarul caloriile alege variantele scazute in grasimi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.