Cristian Dide, unul din simbolurile Pieţei Victoria, mesaj halucinant pe Facebook, după moartea jandarmeriţei la Suceava

"One more down! Du-te după Giani", a comentat Cristian Dide pe Facebook ştirea cu jandarmeriţa spulberată de maşină. ("Încă unul doborât!" - n.r.)

Alături de câţiva apropiaţi de-ai săi, Cristian Dide este unul dintre cei mai vocali adversari ai jandarmilor la protestele din Piaţa Victoriei, dar şi cel mai amendat. Aproape la fiecare protest Cristian Dide şi apropiaţii săi sunt luaţi de jandarmi, duşi la secţie şi amendaţi pentru încălcarea liniştii publice.