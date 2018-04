CRISTINA DEMETRESCU, horoscopul primăverii: Ce zodii au noroc de bani şi parte de aventuri, ce efecte are Luna Neagră VIDEO

CRISTINA DEMETRESCU, horoscopul primăverii:

Berbec

Soarele e in berbec in jur de 19-20 aprilie va fi ultima conjuncţie sore-uranus. Berbecii sunt pe un butoi cu energie, au parte de castiguri materiale conditionate. intrând in conflict binele si norocul e conditionat, oamenii se bucura de noroc numai dupa ce trec prin travalii, sunt bine din punct de vedere sentimental, dar sunt presati de ce inseamna autoritate: parinti sefi etc el vrea independenta.

Taur

Daca vorbim despre taur, venus e in domiciliul lor, se bucura de el, nu de o sanatate buna, nu e vorba de boli serioase dar se plang. Arata bine se distreaza si îşi duc problemele pe picioare. Fac planuri cu precautie. Construiesc lucruri dar incet si lent pentru ca se tem, e interesant pentru relatii si planuri legate de casa.

Gemeni

Mercur e retrograd, pot relua relatii, se bucura de liniste, pot cauta probleme de sanatate. Gemenii intra in schimbari majore, posibil sa fie bombardati energetic, se duc la doctor si nu gasesc nimic. Sunt luati pe sus de schimbari, e nevoie de profunzime sa inteleaga ce e cu ei.

Rac

Racii sunt persoane care au fost activi din punct de vedere profesional. Au o perioada interesanta din punct de vedere afectiv. E o perioada in care pot spera, sa construiasca punte spre iubire. N-au o perioada benefica pentru relaţiile conjugale serioase, oficializate, pot fi si alte presiuni care vin de la ceilalti pentru raci, se simt ca nu iau decizii pentru ca vor, ci pentru ca li se cere. Cel putin in perioada urmatoare se vor bucura de aer, vor trage o gura de aer in piept, se vad cu prietenii si si usureaza sufletul.

Leu

Pentru leu e bine profesional. Pentru leii neavansati in functii, perioada nu e asa buna, nu le pot avea pe toate. În aprilie e o perioadă de gratie, se linistesc. Daca nu au calatorit o pot face dupa ce mercurul inceteaza.

Fecioară

Fecioara trebuie sa se ocupe de sanatate. Pentru ele e bine ca soarele iese din berbec pe 20 pentru ca atunci e o perioadă fara energie. Dupa ce intra soarele in taur vor fi mai bine. Deocamdata au planuri, de calatorie, legate de sanatate, promit ca îsi vor schimba dispozitia si stari proaste de pana acum din 20 aprilie. Sentimental e agitatie, sa fie precauta, sunt capcane.

Balanţă

Balantele pot avea castiguri materiale dar nu pentru ca asteapta ci pentru că trebuie sa faca ceva. Jupiter e implicat, cei 2 benefici sunt pe cele doua case ale banilor dar sunt in conflict. Balantele trecute de o varsta nu sint intr o mare forma, pot avea probleme legate de casa, balanta nu îsi gaseste locul, intrarea soarelui pe taur e oboseala. Dureaza o luna, e in fiecare an, un aspect interesant e ca se pot baza pe ajutor de la prieteni.

Scorpion

Marele benefic e pe scorpion, pot profita că jupiter retrogradeaza pana la 10 iulie. Trebuie sa fie atenti la comunicare pentru ca au 4 malefici, si in perioada asta ar putea sa creeze leziuni afective. Pot evolua profesional, relational sau iese kiron din peste si eliberează zona iubirii, au avut ei nemultumiri si au creat ei chiar daca viata a fost buna . n au putut controla, jupiter le permite sa si gaseasca pe cineva

Săgetător

Sagetator, sa nu mai amane ideea de a merge la doctor, de a-si cauta micile probleme pe care le are. E o zodie activa, implicata in multe proiecte. Exista 4 planete grele in sfera financiara care fac probleme, fac planuri pe lipsa de fonduri si amana problemele de a se cauta. Îl au pe jupiter din octombrie pana in noiembrie, e o perioadă buna pt a-si gasi linistea interioara, prin cauze mai profunde nu la suprafata.

Precautia e pe bani, e complicata zona incat poate atinge o gama larga, bani de cheltuit, furat lucruri, atentie ce e cu obiectele pierdute, destinul e in zona calatoriilor, ii duce viata.

Capricorn

Capricornii, saturn marte luna neagra, problema e cine ii suporta si daca lumea se intreaba ce e cu ei e pentru ca ei au scutit celelalte zodii si a luat in custorie acesti meleficil, luna neagra e pe 6 august, marte o sa iasa dupa 2 luni se intoarce si scapa in septembrie. El are multe de facut, sa ceara ajutor de la prieteni, nu intelege ce e cu el mereu, e destinul capricorn, pe o zona de schimbări majore. Schimbarile trebuie luate de la temeie si nu-i vine sa creada, sunt instabili, se pot rani, atentie la drumuri accidente. Ajutorul lor vine de la relatii, prietenii, iubire

Varsator

Trece printr-o perioada lunga de confruntare. trebuie sa inteleeaga ca unele probleme vin din trecut si e firesc, se pot bucura de evoluţie profesionala buna, consuma energie, e gama larga de ce inseamna planete aglomerate, atentie la erori medicale, se pot duce la doctor si pot primi indicaţii de intervenţie chirurgicala. În aprilie o duc bine.

Deciziile nu se iau din prima pt sanatate, sa nu si faca dusmani.

Peşti

Pestele scapa de kiron dupa ani, kiron iesit ii lezeaz. Au perioada buna, nu se pot baza pe oameni ci pe ei. Kiron trece in zona banilor, sa fie precauti, se schimba lucruri, sunt noi, nu stiu cu ce se mananca, sunt pusi in fata unei investitii, se angajeaza, au desitinul in leu, au succes cu examenele, un an bun.