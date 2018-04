CSMS IASI - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT STREAMING: Goana după titlu

CSMS POLI IASI - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT STREAMING:

Flavius Stoican este optimist că Poli Iaşi poate obţine primele puncte din acest play-off chiar contra lui CFR Cluj, grupare care are nevoie de victorie ca de aer, pentru a egala pe FCSB în clasament.

”Este o partidă dificilă, cu o echipă care se bate la campionat, cu jucători valoroşi şi cu un antrenor deosebit, dar vom încerca să le facem faţă şi să producem o surpriză. CFR pleacă cu prima şansă, dar şi noi trebuie să credem că putem scoate un rezultat favorabil. Chiar dacă au prima şansă, asta nu înseamnă că vor avea un meci uşor aici. Nu am avut rezultate bune în play-off, dar am avut multe momente bune şi jocul pe care l-am practicat ne dă speranţe că putem scoate un rezultat bun”, a declarat Flavius Stoican.

Referitor la memoriul depus de CFR Cluj, prin care solicită depunctarea FCSB-ului, Stoican a declarat: ”Dacă ar fi să-mi dau cu părerea, nu mi se pare normal ca Steaua să fie depunctată”.

La rândul său, Ionuţ Panţîru, fundaşul grupării din Copou, consideră că Poli Iaşi poate obţine victoria cu CFR Cluj. ”Întâlnim o echipă care stă foarte bine în teren, cu jucători valoroşi. Va fi o partidă foarte grea, dar noi ne dorim să facem un meci tactic bun şi, de ce nu, să câştigăm. Am învins FCSB-ul la Iaşi, de ce nu am putea trece şi de CFR Cluj?”, a spus Panţîru.

CSM Poli Iași – CFR Cluj. Cele mai importante cifre ale duelului din Moldova

Primele dueluri dintre cele două echipe au avut loc în sezonul 2012-2013 și ambele s-au încheiat la egalitate, 2-2 în Gruia și 1-1 la Iași. Cel mai bun sezon al CFR-ului împotriva Politehnicii a fost 2014-2015, când “feroviarii” s-au impus de două ori, 4-0 și 3-0. Mai mult, antrenorul ieșenilor, Flavius Stoican, nu a reușit să câștige împotriva clujenilor niciodată. Palmaresul său împotriva formației din Gruia este reprezentat de o remiză și șase înfrângeri.

Becali: Zamfir, care e acum la CFR Cluj, mi-a propus să aranjez un meci

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, sâmbătă, că Răzvan Zamfir, acum oficial în cadrul clubului CFR Cluj, i-a propus în trecut să aranjeze un meci din campionat.

"Eu, din 2003, de când am preluat eu, eu, stăpân la Steaua, niciodată nu a existat niciun aranjament. A venit ăla la mine, care e la CFR acum, cum îl cheamă? Ăla brunet, ţigănos, aşa. Zamfir. A venit Zamfir la mine, eram la Marriott, la Lyon. A venit la mine, jucam cu Braşov. Mi-a zis: Băi, domnu Gigi, vrei să câştigi meciul? Era meci de campionat. Domne, eu am trei jucători acolo, te costă fiecare câte 25.000 şi vreau şi eu 25.000, 100.000 te costă. I-am zis: Pleacă de aici, nu vreau eu aşa ceva! Am jucat pe bune şi am câştigat meciul. Când era? În 2005... Când am jucat cu Braşovul. Era Dorinel Munteanu antrenor sau jucător la Steaua. Ei nu erau (n.r. - CFR Cluj, în Liga I). Şi n-am vrut. Du-te de aici! Şi am jucat pe bune. Niciodată de când am fost în fotbal nu am acceptat aranjamente. De când sunt eu la Steaua, nu a fost niciun aranjament. Şi nici nu va fi vreodată", a declarat Becali, la Digi Sport.

CFR Cluj cere Comisiei de Disciplină sancţionarea FCSB din cauza atacurilor la adresa clubului ardelean

Clubul CFR Cluj a solicitat Comisiei de Disciplină a FRF sancţionarea FCSB ca urmare a atacurilor la adresa grupării ardelene, în special pentru declaraţii ale lui Gigi Becali şi deoarece acesta l-a contactat pe Dan Petrescu în ziua meciului direct dintre cele două echipe, lucru interzis de regulament. Printre printre sancţiunile prevăzute de regulament pentru abaterile imputate de CFR Cluj se numără şi depunctarea, informează digisport.ro.

Articolul 52, punctul 5, al Regulamentului Disciplinar, referitor la “Comportarea jignitoare, calomnioasă şi declaraţii care afectează imaginea fotbalului” prevede că astfel de abateri ar putea duce până la suspendări între şase şi 12 luni pentru oficiali şi penalităţi sportive de la 5.000 la 300.000 de lei. De asemenea, se menţionează că gruparea de care aparţine persoana care a săvârşit abaterile va fi sancţionată cu scăderea a trei puncte.

Gigi Becali a confirmat la Digi Sport existenţa unui astfel de demers al clujenilor, el menţionând însă că nu crede că se va ajunge la depunctare. “Te aştepţi la orice de la ei. Periculos este că ei gândesc aşa ceva. Nu se poate să aibă finalitate, pentru că nu a existat în Europa sau în lume ca pentru o declaraţie o echipă să fie depunctată. Ce am spus eu? Am spus că în anul centenarului trebuie să mă lupt ca să nu câştige ungurii titlul. E o jignire că am spus că sunt unguri? Le e ruşine că sunt unguri? Care demnitate? Cu ce am atins? Ei invocă că de ce l-am contactat pe Dan Petrescu înaintea meciului. L-am contactat. Bine, dacă nu mai avem voie să vorbim cu lumea… Asta nu se va permite niciodată în România, adică ei au făcut ce au făcut, aşa ceva nu se va permite niciodată, e un joc periculos pe care îl face CFR Cluj. La depunctare mă refer”, a spus Becali.

El a subliniat faptul că nu demult conducătorul clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, spunea că nu îl deranjează declaraţiile lui Becali. “Dacă se întâmplă aşa ceva (n.r. – depunctarea) o să vezi trei milioane de români în stradă. Aşa ceva nu se va permite. Nu are cum să se întâmple aşa ceva că nu e normal”, a adăugat Becali.

După alegerile pentru postul de preşedinte al FRF, câştigate, miercuri, de Răzvan Burleanu, Gigi Becali s-a declarat debusolat şi a menţionat că s-a retras din fotbal, nefiind de acord să fie condus de Burleanu. Becali a precizat că nepotul său Vasile Geambazi este cel care preia “activitatea de fotbal a familiei”.

Joi seară, Becali a explicat la Digi Sport că nu are nicio acţiune la FCSB, club care este finanţat de câţiva ani de familia Geambazi. “Eu n-am nicio acţiune în primul rând. Acţiunile nu sunt ale mele. Geambazi finanţează clubul de vreo 3-4 ani numai el, eu n-am mai dat niciun ban la club”, a spus Gigi Becali.

Printre declaraţiile lui Gigi Becali pentru care CFR Cluj vrea sancţionarea FCSB se numără următoarele: "Cu CFR... Păi cu CFR să se dea lumea la o parte, că e Dan Petrescu acolo! El înjură pe toată lumea de familie pe acolo! Când nu primeşte penalti la mişto, zice că a venit în România pentru că el e mare: Eu sunt Dan Petrescu, bă, eu vă înjur de morţi şi de familie şi trebuie să acceptaţi. Ia pleacă, bă, Dan Petrescu din România, dacă nu îţi convine! Înjuri tu pe toată lumea! Nu s-a mai pomenit un om atât de obraznic. (…) E ordin de zi, de la Orban al Ungariei, ca CFR să ia campionatul în anul centenarului României. E ruşinos pentru noi, în anul centenarului să câştige ungurii campionatul în România. E chiar foarte, foarte ruşinos.”

Becali a făcut aceste declaraţii cu câteva zile înainte ca, la 18 martie, CFR Cluj şi FCSB să remizeze, scor 1-1, în etapa a doua a play-off-ului Ligii I.