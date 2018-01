Cum îţi îmbunătăţeşte masturbarea viaţa sexuală

In ultima vreme, insa, oamenii de stiinta au inceput sa analizeze efectele fizice si psihologice ale sexualitatii si ceea ce au descoperit contrazice credintele populare legate de acest subiect.

Astfel, s-a descoperit ca exista o multime de beneficii ale exprimarii sexualitatii in special prin masturbare. Pentru multi stigma a ramas, insa pentu cei care practica masturbarea, aceasta inseamna castiguri in ceea ce priveste sanatatea fizica si mentala precum si o viata sexuala mai satisfacatoare. Ai probleme cu somnul? Masturbarea poate ajuta. Elimina tensiunea si stresul prin inundarea corpului cu endorfine – substante chimice produse de creier si sunt responsabile de inducerea starii de fericire (placere) fizica.

In cazul barbatilor, masturbarea poate ajuta la prevenirea cancerului la prostata. Toxinele se acumuleaza natural in tractul urogenital, insa, la barbatii care ejaculeaza de peste cinci ori pe saptamana, scade nivelul acestor toxine. Ceea ce inseamna o reducere a riscului de cancer la prostata cu peste 33%. De asemenea, exacularea elibereaza putin cortizol, hormonul stresului, care in doze mici imbunatateste sistemul imunitare.

