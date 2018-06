Cum să ai un miros intim plăcut

Un miros urat este jenant pentru o femeie, insa intrebarea de un milion de puncte este cum ar putea ca vaginul lor sa miroasa asemenea unui camp de levantica? Iata ce spun specialistii de la youqueen.com.

Mergi la ginecolog regulat

Adevarul este ca nimanui nu-i face placere sa mearga la medic, insa adevarul ca niciun sfat venit din partea pietenelor nu poate inlocui parerea competenta a unui specialist. Daca ti se pare ca vaginul tau miroase ciudat s-ar putea sa ai o infectie sau o boala venerica. Nimeni nu-si doreste asta iar tu trebuie sa fii sigura ca nu ai asa ceva. Insa chiar si daca rezultatele testelor nu sunt cele asteptate de tine ar trebui sa stii ca majoritatea bolilor venerice se trateaza usor, asa ca nu trebuie sa fii prea stresata. Chiar si daca totul este ok vizita la ginecolog este recomandata, cel putin o data la 6 luni.

Ai grija la igiena

Prin igiena nu se intelege sa faci baie regulat, pentru ca deja stii asta. Insa igiena intima este putin diferita. Vaginul este partea cea mai sensibila a corpului feminin si nu ar trebui spalata cu un sapun obinuit. Cumpara unul special care sa aiba un Ph neutru. Spala-te cu acest sapun cel putin o data pe zi. Cand ai ciclu schimba-ti tamponul regulat.

Lenjerie intima

Daca ai un vagin sensibil evita lenjeria care nu este din bumbac. Aceasta este materialul care irita cel mai putin piela. Foloseste lenjeria sexy doar in ocaziile speciale. Nu inseamna ca lenjeria de bumbac nu poate fi folosita in jocurile erotice. Mergi in magazinele de specialitate si vei gasi lenjerii de bumbac care sa-l starneasca pe iubitul tau la fel precum cele din matase.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.