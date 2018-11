Dana Rogoz, dezvăluiri intime. În ce loc public a făcut sex şi de ce apelează la autosatisfacere

Dana Rogoz nu a avut nicio reținere să povestească unde anume a întreținut o partidă de dragoste.

"Nu știu dacă este cazul să spun asta. Am făcut în locuri publice, într-o grădină botanică, dar nu la noi în țară. Mi-a fost teamă că mă vor opri la graniță pentru că am trăit cu senzația că am fost filmată", a povestit Dana Rogoz pentru Unica.

"Abramburica" a mai declarată că ea consideră masturbarea importantă și a declarat că după vârsta de 18 ani a primit foarte multe jucării sexuale: "O consider importantă și necesară (masturbarea – n.r.) dar nu am nevoie de ea atât de des. Pot să-mi satisfac și altfel nevoile. După 18 ani foarte multă lume îmi făcea cadou jucării sexuale. Am primit de toate, de la chiloți comestibili și cătușe cu puf și până la gadgeturi. Aveam o noptieră plină, dar nu pot să zic că le-am accesat... a fost așa o perioadă, dar după mi-a trecut".