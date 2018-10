Daniel Dragomir, citat DIICOT în Dosarul Black Cube. Fostul ofiţer SRI promite dezvăluiri

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir va merge, astăzi, la DIICOT, acolo unde a fost citat pentru a da declarații în calitate de parte vătămată în celebrul dosar Black Cube.

"A venit vremea

Maine merg la DIICOT. Ca persoana vatamata. Intr-un dosar care zace de peste un an.

Dosarul falsificarii probelor din BlackCube, probe in baza carora am fost arestat si linsat public.

Dupa aceasta audiere voi face declaratii care vor scoate la lumina jocurile de culise, abuzurile, minciunile si probele false din operatiunea BlackCube", scrie Daniel Dragomir pe pagina sa de Facebook.

Dragomir a început o campanie dezlănțuită la adresa DNA și a luptei anticorupție din momentul în care a fost reținut, apoi trimis în judecată și condamnat în primul său dosar. Daniel Dragomir a fost condamnat în decembrie 2016 de Tribunalul București la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participației improprii. În același dosar, Marinela Zoica Dragomir, soția lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an de închisoare cu suspendare.