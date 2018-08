Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa, despre "asasinarea" lui Dragnea: Se încearcă înspăimântarea unor personaje incomode

"Să nu uităm că primul-ministru al Italiei, Aldo Moro, a fost asasinat de propriile servicii secrete italiene, împreună cu servicii ale unui aliat strategic major, să nu uităm că preşedintele Kennedy a fost asasinat de propriile servicii secrete. În ce-l priveşte pe fratele lui Kennedy, Bobby, se bănuieşte, nu se ştie. Deci asasinarea unor lideri care deranjează structuri reale de putere nu este un lucru nou, nu este un lucru excepţional, ci este o constantă a istoriei”, a declarat deputatul PSD la RFI, potrivit News.ro.

Întrebat dacă nu este ciudat că Liviu Dragnea face public acest episod la un an şi jumătate după ce s-a produs, deputatul PSD a răspuns: "În momentul în care devii ţinta unei încercări de asasinat şi-ţi dai seama că te joci cu nişte structuri, nu ştiu, externe, interne, este foarte greu de spus şi nu cunoaştem toate amănuntele şi nu cred că le vom cunoaşte vreodată... ia încercaţi să vă puneţi uşor în pielea personajului. Eu unul am fost hăituit pe stradă de aşa-zişi protestatari şi am luat, aşa, o linguriţă din acest produs toxic. Sigur că se încearcă înspăimântarea şi, la nevoie, lichidarea unor personaje incomode”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi seara, la Antena 3, că în aprilie 2017 a fost o tentivă de ucidere a sa, spunând că au fost patru străini care au stat trei săptămâni aici, plătiţi de ”un om foarte celebru din lume”. Dragnea a declarat că ştie că a fost şi o anchetă.

”Am avut anul trecut în aprilie o tentativă de a fi omorât. Au venit patru străini, au stat trei săptămâni aici, la Athenee Palace. Mă rog, am scăpat”, a afirmat Dragnea.

El a spus că respectivii au ajuns în preajma sa şi a susţinut că ”suntem într-un stat parţial mafiot, statul paralel este o mafie”.

Întrebat dacă se gândeşte la omul de afaceri George Soros, Liviu Dragnea a replicat: ”Nu eu mă gândesc la Soros, el se gândeşte la mine”.